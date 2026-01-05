Bloomberg: Ρεκόρ στις αρνητικές τιμές ρεύματος στην Ευρώπη το 2025

Ρεκόρ κατέγραψε η Ευρώπη το 2025 στις αρνητικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η ραγδαία αύξηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ξεπέρασε τη ζήτηση και τις δυνατότητες των δικτύων.

Η ενίσχυση της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας οδήγησε ολοένα και συχνότερα τις τιμές ρεύματος κάτω από το μηδέν, φαινόμενο που εμφανίζεται όταν η προσφορά είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση. Η Γερμανία κατέγραψε 573 ώρες αρνητικών τιμών μέσα στο 2025, σημειώνοντας αύξηση 25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα, στην Ισπανία – όπου οι αρνητικές τιμές εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 2024 – οι ώρες με τιμές κάτω από το μηδέν διπλασιάστηκαν, σύμφωνα με το Bloomberg.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το φαινόμενο γίνεται πιο έντονο σε περιόδους ισχυρών ανέμων ή έντονης ηλιοφάνειας, όταν η παραγωγή «πράσινης» ενέργειας δεν μπορεί να απορροφηθεί από την κατανάλωση. Σύμφωνα με αναλυτές, η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και το 2026, καθώς οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές προχωρούν ταχύτερα από τις αναβαθμίσεις των δικτύων, την αποθήκευση ενέργειας και την αύξηση της ζήτησης.

Οι συχνές αρνητικές τιμές αλλάζουν ήδη τον χάρτη της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Από τη μία πλευρά, πιέζουν τα έσοδα των παραγωγών ανανεώσιμων πηγών. Από την άλλη, δημιουργούν νέες ευκαιρίες για traders και επενδυτές, οι οποίοι στρέφονται όλο και περισσότερο στις μπαταρίες αποθήκευσης: αγοράζουν ρεύμα όταν οι τιμές πέφτουν κάτω από το μηδέν και το πωλούν αργότερα, όταν η προσφορά μειώνεται.

Την ίδια στιγμή, οι υποδομές μεταφοράς και αποθήκευσης δεν προχωρούν με τον ίδιο ρυθμό, γεγονός που επιτείνει τις μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές. Παρά τη διείσδυση των ΑΠΕ, τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να παίζουν κρίσιμο ρόλο, καλύπτοντας τα κενά όταν μειώνεται η παραγωγή από ήλιο και άνεμο – περίοδοι κατά τις οποίες οι τιμές μπορούν να εκτοξευθούν.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές της αγοράς, οι έντονες αυτές διακυμάνσεις, με τιμές κάτω από το μηδέν σε περιόδους υπερπροσφοράς και απότομα «άλματα» όταν η ενέργεια σπανίζει, αναμένεται να συνεχιστούν και το 2026.