Διόρθωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το υψηλό σερί – Άνοδος στην Ευρώπη

Πτωτικά κινούνται οι τιμές των μετοχών στο Εuronext Athens, σήμερα (07.08.2026) και αφού το ταμπλό ήταν μόνιμα στο «πράσινο» τις τελευταίες ημέρες.

Σε θετικό έδαφος κινούνται οι τιμές των μετοχών στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τα εταιρικά αποτελέσματα και τις προσδοκίες για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ να επηρεάζουν θετικά το επενδυτικό κλίμα.

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Ο Γενικός Δείκτης Τιμών καταγράφει πτώση κοντά στο 0,20% και η αξία των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ξεπερνά τα 35 εκατ. ευρώ.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco, της Titan, της Metlen και της Allwyn.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aktor, της CrediaBank, της ΕΥΔΑΠ, και της Πειραιώς.

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Ανοδικά κινούνται 40 μετοχές, 57 πτωτικά και 8 παραμένουν σταθερές.

Η εικόνα στην Ευρώπη

Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τον ιατροφαρμακευτικό κλάδο να σημειώνει τα μεγαλύτερα κέρδη.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,35% και οδεύει προς την τέταρτη συνεχή εβδομάδα κερδών.

Οι μετοχές ιατροφαρμακευτικών εταιριών ηγούνταν της ανόδου, σημειώνοντας κέρδη 1,3%, ενώ ο DAX στη Φρανκφούρτη δίνει τον τόνο στην γηραιά ήπειρο με άνοδο 0,45%.