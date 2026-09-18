Wall Street: Υποτονικό κλείσιμο με νέες ανησυχίες για τα αμερικανικά ομόλογα

Με μεικτά πρόσημα ολοκλήρωσε την εβδομάδα η Wall Street με τα αμερικανικά ομόλογα να αποτελούν εκ νέου πηγή ανησυχίας για τους επενδυτές, καθώς η απόδοση του 10ετούς ξεπέρασε και πάλι το 5%.

Μετά τη σύντομη παύση στο sell-off των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, οι πιέσεις επέστρεψαν την Παρασκευή (18.9.2026), ανεβάζοντας και πάλι τις αποδόσεις σε πολυετή υψηλά και φέρνοντας νέους προβληματισμούς στη Wall Street.

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Η απόδοση του 10ετούς ξεπέρασε το 5,01%, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι το επίμονα υψηλό ενεργειακό κόστος θα μπορούσε να διατηρήσει τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα και να οδηγήσει τη Fed σε νέες αυξήσεις επιτοκίων, ενώ η απόδοση του 30ετούς σκαρφάλωσε στο 5,336% και του 2ετούς διαμορφώθηκε στο 4,743%.

Ευχάριστα είναι τα νέα από το μέτωπο των καυσίμων, με τις τιμές του πετρελαίου να υποχωρούν καθώς οι ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην προσφορά άρχισαν να περιορίζονται.

Το Brent διαμορφώθηκε λίγο κάτω από τα 104 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI κινήθηκε λίγο πάνω από τα 100 δολάρια, με το CNBC να επισημαίνει πως όσο ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να κρατά ανοικτή την πόρτα που άνοιξε προ ημερών για ειρηνικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, η τιμή του Brent ενδέχεται να βρεθεί κάτω και από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι τις επόμενες μέρες.

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Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός Dow Jones έκλεισε με απώλειες 0,19% στις 51,680,74 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με οριακά κέρδη στο 0,24% στις 7.643,03 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq έκλεισε στο +0,40% στις 26.522,55 μονάδες.

Σε εβδομαδιαίο επίπεδο, ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,7%, ενώ ο S&P 500 και ο Dow Jones υποχώρησαν κατά 0,1% και 1,7% αντίστοιχα