Το χρηματιστήριο της Τουρκίας μαζεύει απώλειες μετά τη «βουτιά» 10% – Οι εκροές 20 δισ. δολαρίων και οι συλλήψεις

Σε συλλήψεις κορυφαίων στελεχών του χρηματοοικονομικού κλάδου προχώρησαν οι τουρκικές αρχές, στο πλαίσιο εκτεταμένης έρευνας για τις μαζικές εκροές funds αυτή την εβδομάδα που προκάλεσαν αναταραχές στο χρηματιστήριο της Τουρκίας, το οποίο επιχειρεί να σταθεροποιηθεί στην συνεδρίαση της Παρασκευής (18.9.2026).

Ειδικότερα, παρόλο που ο δείκτης Borsa Istanbul 100 και ο δείκτης τραπεζών ενισχύθηκαν, δεκάδες είναι οι μετοχές μικρών επιχειρήσεων που συνέχισαν να καταρρέουν στο χρηματιστήριο της Τουρκίας.

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Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, ο δείκτης Borsa Istanbul 100 (BIST 100) στην Κωνσταντινούπολη συνέχισε να υποχωρεί με ηπιότερο ρυθμό συγκριτικά με τα μέσα της εβδομάδας φτάνοντας να χάνει πάνω από 200 μονάδες ή 1,6%.

Κορυφαία στελέχη του χρηματοοικονομικού κλάδου και των επενδύσεων συνελήφθησαν, ενώ σε άλλα επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας που εκδόθηκε την Πέμπτη (17.9.2026), στο πλαίσιο έρευνας για τις μαζικές εκροές από ορισμένα funds που ανέρχονται στα 20δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg.

Χθες (17.9.2026), οι τουρκικές αρχές διέταξαν την εκκαθάριση 130 funds που διαχειρίζονται επτά εταιρείες χαρτοφυλακίου, συμπεριλαμβανομένων των funds που διαχειρίζονται οι Tera Portfoy και Pusula Portfoy Yonetimi.

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Οι ρυθμιστικές αρχές είχαν ανακοινώσει μια σειρά μέτρων για την αναχαίτιση της αναταραχής στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της εκκαθάρισης των παραπάνω funds. Είχαν ανακοινώσει επίσης ποινικές ευθύνες κατά δεκάδων ατόμων και ανέστειλαν την διαπραγμάτευση μετοχών για χειραγώγηση των τιμών. Οι αξιωματούχοι δεσμεύτηκαν επίσης να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η κρίση δεν θα εξαπλωθεί.

Ας σημειωθεί ότι συνελήφθη ο πρόεδρος της Pusula Portfoy Yonetimi, Muhammed Yariz, ο επιχειρηματίας Altug Kumova, πρόεδρος της Destek Holding και ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Τουρκίας. Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Tera Portfoy Yonetimi, Ιbrahim Bekci, και ο πρόεδρος της Hedef Holding, Namik Kemal Gokalp, έχουν επίσης συλληφθεί, σύμφωνα με το Bloomberg. Ταξιδιωτική απαγόρευση επιβλήθηκε στον πρόεδρο της Tera Holding, Emre Tezmen, και στον Serdar Turhan της Pusula Holding, καθώς και στον πρόεδρο της Bulls Yatirim Menkul Degerler, Kemal Akkaya, και στον πρόεδρο της μητρικής εταιρείας Lydia Holding, Enver Cevik.

Οι συνολικές επενδύσεις στα funds των παραπάνω εταιρειών που τέθηκαν σε εκκαθάριση ανήλθαν σε περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια, με πάνω από 350.000 επενδυτές να είναι έρμαια των εξελίξεων.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η Tera, μια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που ιδρύθηκε από τον Emre Tezmen

και διαχειρίζεται περίπου 15 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία έχει γίνει το επίκεντρο της συζήτησης στους οικονομικούς κύκλους της Κωνσταντινούπολης για την απόκτηση κερδών που φαίνονταν εξωφρενικά με βάση τα συνήθη δεδομένα, με το βασικό της fund να αποδίδει πάνω από 66% σε διάστημα τριών ετών.

Οι επιπτώσεις

Χθες (17.9.2026) από τις περίπου 550 εισηγμένες εταιρείες, οι 367 σημείωσαν πτώση και περίπου 170 από αυτές υποχώρησαν κατά 5% ή περισσότερο.

Τα προβλήματα είναι «προσωρινά και διαχειρίσιμα» ανέφερε η Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε ανακοίνωσή της μετά από έκτακτη συνεδρίαση με το Υπουργείου Οικονομικών, ενώ η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας ανακοίνωσε ένα κύμα μέτρων ενίσχυσης της ρευστότητας στην αγορά και δήλωσε ότι θα προσαρμόσει τα όρια δανεισμού των τραπεζών.

Το πρωί της Πέμπτης, το Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς δήλωσε ότι θα ρευστοποιήσει περισσότερα από 100 funds που διαχειρίζονται οι Tera και Pusula και πέντε άλλα funds. Τα funds των Tera και Pusula αποτελούσαν περισσότερο από το 70% όλων των funds που στοχεύει η ρυθμιστική αρχή.

Εντωμεταξύ, η CMB ανακοίνωσε κυρώσεις για τους διευθυντές των δύο εταιρειών, επικαλούμενη φερόμενη χειραγώγηση μετοχών εταιρειών όπως Katilimevim, Gundogdu και Destek Finans Faktoring.

Η αρχική αντίδραση των αποφάσεων ήταν θετική και αποτυπώθηκε στον κύριο χρηματιστηριακό δείκτη Bist 100 με σταθερή εικόνα έπειτα από ρευστοποίηση τριών ημέρων που ανέβασε σχεδόν 10% τον δείκτη αναφοράς. Όσον αφορά στον δείκτη των τραπεζών, αυτός σημείωσε άνοδο έως και 9,4%. Ο δείκτης BIST 100 έκλεισε με άνοδο 3% χθες (17.9.2026). Ωστόσο, εκατοντάδες μετοχές συνέχισαν να καταρρέουν κοντά στο ημερήσιο όριο απωλειών της τάξης του 10%.