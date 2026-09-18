Χρηματιστήρια: Η Αθήνα έκλεισε με ρεκόρ τζίρου στα 4,2 δισ. ευρώ – «Κατηφόρα» στην Ευρώπη

Ιστορικό υψηλό τζίρου στο Euronext Athens με 4,26 δισ. ευρώ, καθώς οι επενδυτές στο χρηματιστήριο της Αθήνας βλέπουν την αναβάθμιση του σε καθεστώς Αναπτυγμένης Αγοράς ως ευκαιρία για μεγαλύτερα κέρδη.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens, έκλεισε στο -0,99% στις 2.661,30 μονάδες, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Large Cap στο χρηματιστήριο της Αθήνας ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 6.833,85 μονάδες, με πτώση 0,96%.

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Από τον τζίρο των 4,26 δισ. ευρώ, τα περίπου 1,07 δισ. ευρώ αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές. Σημειώνεται πως η δραστηριότητα της Παρασκευής (18.9.2026) συνδέθηκε με την επάνοδο του ελληνικού χρηματιστηρίου στην κατηγορία των αναπτυγμένων αγορών και τις αλλαγές στους δείκτες FTSE Russell και STOXX, οι οποίες τίθενται σε ισχύ από τη Δευτέρα. Συνολικά διακινήθηκαν περίπου 489 εκατ. μετοχές.

Στην κορυφή των κερδών του FTSE 25 βρέθηκε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», με άνοδο 8,87%. Ακολούθησαν η CrediaBank με 4,32%, η Optima bank με 3,46%, η ElvalHalcor με 3,03% και η Cenergy Holdings με 2,58%. Οι επιλεκτικές αγορές σε τράπεζες και βιομηχανικούς τίτλους περιόρισαν εν μέρει τις πιέσεις, ενώ ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε οριακά υψηλότερα, κατά 0,05%, στις 3.205,51 μονάδες.

Τον μεγαλύτερο τζίρο συγκέντρωσαν οι μετοχές της Εθνικής Τράπεζας, της Τράπεζας Πειραιώς και της Eurobank, καθώς οι τραπεζικοί τίτλοι βρέθηκαν στο επίκεντρο των εισροών και εκροών από τα παθητικά χαρτοφυλάκια. Η συνεδρίαση άφησε, έτσι, διπλή εικόνα: πτώση στις αποτιμήσεις, αλλά πρωτοφανές βάθος συναλλαγών, το οποίο σηματοδότησε τη μετάβαση της Αθήνας στη νέα χρηματιστηριακή της εποχή.

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Η εβδομάδα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ολοκληρώθηκε με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να υποχωρεί κατά 2,39%, από τις 2.726,49 μονάδες της προηγούμενης Παρασκευής στις 2.661,30 μονάδες.

«Βουλιάζει» η Ευρώπη

Τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης πιέζονται σε μεγάλο βαθμό καθώς ο πετρελαϊκός κολοσσός Saudi Aramco ανακοίνωσε πως θα αφήσει κάποια από τα ευρωπαϊκά διαλυστήρια χωρίς αργό πετρέλαιο για τον επόμενο μήνα.

Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει απώλειες κατά 1,12% στις 635,41 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο -1,44% στις 10,691 μονάδες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο -1,58% στις 25,525 μονάδες, ο γαλλικός CAC σημειώνει χάνει 1,62% στις 8,132 μονάδες, ο FTSE MIB στο Μιλάνο συνεχίζει στο -1,67% στις 52.112 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο -1,70% στις 19,960 μονάδες.