Πιερρακάκης για αναβάθμιση του χρηματιστηρίου: Η αξιοπιστία είναι το κεφάλαιο για το επόμενο μεγάλο βήμα

Στη σημασία της επιστροφής του χρηματιστηρίου της Αθήνας στις ανεπτυγμένες αγορές, ύστερα από 13 χρόνια, αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης.

Η αναβάθμιση του χρηματιστηρίου αποτελεί, σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, ακόμη μία έμπρακτη αναγνώριση της προόδου που έχει συντελεστεί στην ελληνική οικονομία.

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Όπως ανέφερε ο υπουργός μέσα σε αυτά τα 13 χρόνια η Ελλάδα πέρασε «από την αμφισβήτηση στην αξιοπιστία και από την αποεπένδυση στην προσέλκυση κεφαλαίων».

Στην ίδια πορεία εντάσσει την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, την ένταξη του χρηματιστηρίου της Αθήνας στον όμιλο Euronext και πλέον την επιστροφή της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην επόμενη ημέρα και στο τι μπορεί να σημαίνει η αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με τον υπουργό, η επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές διευρύνει την επενδυτική βάση στην οποία απευθύνεται η χώρα και ενισχύει τη δυνατότητα προσέλκυσης διεθνών κεφαλαίων.

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Παράλληλα, όπως υπογράμμισε, μια ισχυρότερη και βαθύτερη κεφαλαιαγορά δημιουργεί περισσότερες επιλογές χρηματοδότησης για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

«Το πραγματικό ζητούμενο» είναι, σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, η αξιοπιστία που έχει αποκτήσει η χώρα να αποτελέσει κεφάλαιο για το επόμενο μεγάλο βήμα, με νέες επενδύσεις, ισχυρότερες και πιο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, αλλά και περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Ο υπουργός τόνισε ότι η αναβάθμιση του χρηματιστηρίου δεν αποτελεί το τέλος της διαδρομής, αλλά ανεβάζει τον πήχη για τη συνέχεια, με στόχο μια μεγαλύτερη, βαθύτερη και πιο εξωστρεφή κεφαλαιαγορά, η οποία θα χρηματοδοτεί πιο ουσιαστικά την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.