Πολυτελή ακίνητα: «Μαγνήτης» για διεθνείς επενδυτές η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας

Η αναβαθμισμένη πιστοληπτική εικόνα της Ελλάδας ενισχύει την επενδυτική εμπιστοσύνη και δημιουργεί νέα δεδομένα για την αγορά ακινήτων, προσελκύοντας αυξανόμενο ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές.

Τη σύνδεση μεταξύ της βελτίωσης της πιστοληπτικής εικόνας της Ελλάδας και της αυξανόμενης εμπιστοσύνης των διεθνών επενδυτών στην ελληνική αγορά ακινήτων επισημαίνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Greece Sotheby’s International Realty, Σάββας Σαββαΐδης, σε δήλωση του με αφορμή τις τελευταίες αποφάσεις των οίκων αξιολόγησης.

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Ειδικότερα, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο δύο αποφάσεων αξιολόγησης:

Η Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας σε BBB+ από BBB, με σταθερές προοπτικές Η Moody’s Ratings αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας σε θετικές, διατηρώντας την αξιολόγηση στο Baa3.

H πρώτη εταιρεία πήρε την απόφασή της έπειτα από την ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και στην ενίσχυση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στα πρωτογενή πλεονάσματα, στις διαρθρωτικές βελτιώσεις στη φορολογική διοίκηση και στη συνετή δημοσιονομική διαχείριση της χώρας.

Η δεύτερη, επισήμανε ότι οι μεταρρυθμίσεις ενισχύουν την οικονομική και δημοσιονομική ανθεκτικότητα περισσότερο από όσο είχε αρχικά εκτιμήσει ο οίκος.

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Στην ίδια αξιολόγηση γίνεται λόγος για την εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών μεγεθών. Σύμφωνα με αυτή, οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων βρίσκονται χαμηλότερα από εκείνες της Γαλλίας, της Ιταλίας και των ΗΠΑ, ενώ ο λόγος του ελληνικού δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ αναμένεται να υποχωρήσει φέτος κάτω από το αντίστοιχο επίπεδο της Ιταλίας, πιθανότατα στο 136,8%. Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει την πρόωρη αποπληρωμή περίπου 13 δισ. ευρώ χρέους της περιόδου των προγραμμάτων διάσωσης στο τέλη του έτους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Σάββας Σαββαΐδης στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η βελτίωση της πιστοληπτικής εικόνας της χώρας στην αγορά πολυτελών ακινήτων επισημαίνοντας ότι «Η πιστοληπτική αξιολόγηση μιας χώρας είναι το πρώτο στοιχείο που εξετάζει ένας διεθνής επενδυτής όταν κατανέμει κεφάλαια. Όταν αναβαθμίζεται η αξιολόγηση της Ελλάδας, κάθε συζήτηση για ελληνικά περιουσιακά στοιχεία ξεκινά από ισχυρότερη βάση και η αγορά κατοικίας είναι το πεδίο όπου αυτή η εμπιστοσύνη γίνεται περισσότερο απτή».

Επιπλέον, οι αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας μιας χώρας επηρεάζουν άμεσα το κόστος χρηματοδότησης, την προθυμία των private banks να στηρίξουν διασυνοριακές επενδύσεις, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα family offices αξιολογούν τον κίνδυνο και κατευθύνουν κεφάλαια σε πραγματικά περιουσιακά στοιχεία.

Αυξημένο ενδιαφέρον για επενδύσεις

Σύμφωνα με στοιχεία της Greece Sotheby’s International Realty, η συνολική εκφρασμένη ζήτηση από υποψήφιους αγοραστές έφθασε τα 6,11 δισ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 35% σε ετήσια βάση. Η ζήτηση από Βρετανούς αγοραστές αυξήθηκε κατά 60%, ενώ οι αγοραστές χωρίς φορολογική κατοικία στην Ελλάδα αντιπροσώπευσαν το 29% των συναλλαγών στην ανώτερη κατηγορία της αγοράς.

Παράλληλα, η κατηγορία των ultra-luxury ακινήτων αξίας άνω των 5 εκατ. ευρώ αντιπροσώπευσε το 70% της συνολικής αξίας της ζήτησης.

Η περαιτέρω δημοσιονομική βελτίωση και πιθανή αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης αναμένεται να ενισχύσουν την επανατιμολόγηση του ελληνικού κινδύνου και τις αξίες των prime ακινήτων, ενώ οι συναλλαγές της Greece Sotheby’s International Realty από το 2016 έχουν ανέλθει συνολικά στα 650 εκατ. ευρώ.