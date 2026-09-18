Χρηματιστήρια: Οι πωλητές επικρατούν σε Αθήνα και Ευρώπη – Ποιοι κλάδοι δίνουν την τάση

Ήπια πτωτικές τάσεις επικρατούν στις πρώτες ώρες συναλλαγών στο Euronext Athens ενόψει του rebalancing που ενεργοποιείται στην επόμενη συνεδρίαση ενώ ρευστοποιήσεις κερδών δίνουν τον τόνο και στην κίνηση των μετοχών στην Ευρώπη.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών υποχωρεί προς τις 2.670 μονάδες, με απώλειες που ξεπέρασαν το 0,5%, καθώς συνεχίζονται οι αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων ενόψει της αναβάθμισης του Euronext Athens ενώ αφορμή για ρευστοποιήσεις δίνουν και τα κέρδη που συσσωρεύθηκαν το τελευταίο διάστημα σε ορισμένες μετοχές.

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Ο δείκτης FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης, καταγράφει πτώση της τάξης του 0,7% ενώ μικρότερες είναι οι απώλειες για τον δείκτης FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Στις μετοχές με αξιοσημείωτα κέρδη είναι η νεο-εισηγμένη Safe Bulkers ενώ από την υψηλή κεφαλαιοποίηση σημειώνεται η άνοδος για Lamda Development, Τιτάν, ΔΕΗ, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ.

Στον αντίποδα απώλειες εμφανίζουν η μετοχή της 3Ε, του ΔΑΑ ενώ πτωτικά κινούνται και οι τραπεζικές μετοχές.

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Από τις 94 μετοχές που έχουν κάνει πράξεις, οι 40 σημειώνουν κέρδη, άλλες τόσες υποχωρούν και 14 είναι αμετάβλητες. Η αξία των συναλλαγών αγγίζει τα 52 εκατ. ευρώ.

Πτώση στις ευρωαγορές

Πτώση σημειώνουν στις πρώτες ώρες συναλλαγών οι ευρωπαϊκές μετοχές, με τον κλάδο τηλεπικοινωνιών να καταγράφει τις μεγαλύτερες απώλειες.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει οριακή πτώση, ύστερα από άνοδο άνω του 1% στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις. Πτωτικά κινούνται βασικοί δείκτες όπως ο CAC 40 στο Παρίσι και ο DAX στη Φρανκφούρτη, πάνω από 0,6%.

Xαρακτηριστική είναι η πτώση των τιμών για τις εταιρίες τροφίμων και ποτών, με τη μετοχή της Nestle να υποχωρεί κατά 1,2% αφότου η Ρωσία πήρε τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων του ελβετικού ομίλου στη χώρα.

Οι μετοχές ενέργειας σημείωσαν πτώση καθώς οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν πτώση για τρίτη ημέρα, αν και παραμένουν πάνω από το επίπεδο των 100 δολαρίων το βαρέλι.