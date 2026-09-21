Χρηματιστήρια: Ανοδικές τάσεις με φόντο τη «διόρθωση» στο πετρέλαιο – Αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων στην Αθήνα

Παρά τις πτωτικές τάσεις που επικράτησαν κατά την έναρξη των συναλλαγών στη συνεδρίαση του Euronext Athens, πλέον επιστρέφουν αγοραστές στις μετοχές και ο Γενικός Δείκτης Τιμών κερδίζει έδαφος προς τις 2.670 μονάδες ενώ συνεχίζονται οι αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων στο πλαίσιο της ένταξης του χρηματιστηρίου στις ανεπτυγμένες αγορές.

Το κλίμα στο Euronext Athens επηρεάζεται κυρίως από τις ρευστοποιήσεις κερδών που σημειώνονται σε μετοχές τραπεζών, με ενδεικτική την -έστω και οριακή- υποχώρηση του κλαδικού δείκτη.

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Ο δείκτης FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο, μετά τις πιέσεις κατά το άνοιγμα ενώ ο δείκτης FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης καταγράφει και αυτός κέρδη που ξεπερνούν το 0,5%.

Την υψηλότερη άνοδο στην υψηλή κεφαλαιοποίηση σημειώνουν Genergy Holdings, Jumbo, Metlen, Lamda Development, ΤΙΤΑΝ, Τράπεζα Πειραιώς, Aegean και ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ.

Αντισταθμίζονται έτσι ζημίες όπως για τον ΔΑΑ, την ΕΧΑΕ, τον ΟΛΠ κ.α..

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Εκ των 111 μετοχών που έχουν διακινηθεί, οι 70 σημειώνουν άνοδο, οι 33 πτώση ενώ 8 είναι σταθερές.

Η αξία συναλλαγών αγγίζει ήδη τα 80 εκατ. ευρώ.

Άνοδος στις ευρωαγορές

Άνοδο σημειώνουν και οι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, με τις μετοχές τεχνολογίας να καταγράφουν τα μεγαλύτερα κέρδη.

Σημαντικό ρόλο στην αλλαγή σκηνικού έχουν οι προσδοκίες για θετική έκβαση των διπλωματικών επαφών που αναμένονται αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη ενόψει της συνέλευσης του ΟΗΕ. Εξάλλου, αυτές οι προσδοκίες έχουν οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο, όπως και οι δείκτες στα περισσότερα περιφερειακά χρηματιστήρια. Ενδεικτικά σημειώνεται η άνοδος του δείκτη CAC 40 στο Παρίσι σε ποσοστό που πλησιάζει το 1%, του DAX στη Φρανκφούρτη και του FTSE στο Λονδίνο που κινούνται επίσης ανοδικά με κέρδη της τάξης του 1%.