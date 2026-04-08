Επέστρεψαν οι «ταύροι» στα χρηματιστήρια: Ανοδικό ξέσπασμα στην Αθήνα με +6% στο άνοιγμα και ράλι στις ευρωπαϊκές αγορές

Ισχυρό ανοδικό ξέσπασμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών οδήγησε τον Γενικό Δείκτη Τιμών σε άνοδο 6% πάνω από τις 2.250 μονάδες ενώ βίαιη είναι η ανοδική αντίδραση και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, σε συνέχεια των θετικών εξελίξεων στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, η συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για εκεχειρία απομακρύνει από τα χρηματιστήρια τα σύννεφα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τους επενδυτές να επιστρέφουν πιο αποφασισμένοι για αγορές μετοχών. Η Αθήνα ακολουθεί το διεθνές κλίμα, με τις τράπεζες να δίνουν τον τόνο.

Τα τραπεζικά blue chips ηγούνται της ανόδου, με τη Eurobank να ενισχύεται πάνω από 11%, την Alpha Bank πάνω από 9% και την Εθνική Τράπεζα και την Πειραιώς να γράφουν κέρδη πάνω από 7% και 8% αντίστοιχα.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.252,44 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 5,02%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.276,16 μονάδες (+6,03%). Η αξία των συναλλαγών πλησιάζει ήδη τα 100 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 5,38%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 3,32%.

Άλμα για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σημειώνουν επίσης ισχυρή άνοδο, ως αντίδραση στη συμφωνία κατάπαυσης πυρός μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, με αντάλλαγμα το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Πριν από λίγο, το χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κατέγραφε άλμα σχεδόν 5%, με μετοχές εταιριών μεγάλης κεφαλαιοποίησης να σημειώνουν ισχυρή άνοδο, όπως της Siemens Energy (+10%) και της Airbus (+6,88%).

Το χρηματιστήριο στο Παρίσι, ύστερα από ένα σχετικά πιο διστακτικό άνοιγμα, κατέγραψε σημαντική άνοδο που αγγίζει το 4%, όπως και το Μιλάνο ενώ στο Λονδίνο σημειώνεται άνοδος πάνω από 2,5%. Τέλος, ενδεικτικό είναι ότι ο πανευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς STOXX 600 σημειώνει άνοδο πάνω από 3,6%.