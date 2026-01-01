Γιατί οι τεχνολογικοί κολοσσοί μπορεί να χάσουν την πρωτοκαθεδρία το 2026

Σημείο καμπής για τις αγορές της Wall Street ενδέχεται να αποτελέσει το 2026, με τους τεχνολογικούς γίγαντες να περνούν σε πιο δευτερεύοντα ρόλο, σύμφωνα με τον γνωστό αναλυτή κεφαλαιαγορών Ed Yardeni.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ετήσια έκθεσή του ο Yardeni, την οποία επικαλείται η Handelsblatt, οι λεγόμενοι «Επτά Μεγαλοπρεπείς» (Magnificent Seven) ίσως πάψουν να είναι οι αδιαμφισβήτητοι πρωταγωνιστές της Wall Street. Οι μετοχές της Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Tesla και Nvidia κυριάρχησαν για χρόνια τις αγορές, ωστόσο ο έντονος ανταγωνισμός – κυρίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI) – αρχίζει να περιορίζει το πλεονέκτημά τους.

Τέλος στο «μονοπώλιο» των Mag Seven;

Σύμφωνα με τον Ed Yardeni, οι επτά μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες των ΗΠΑ δεν χάνουν απότομα τη δύναμή τους, αλλά βλέπουν το πλεονέκτημά τους να περιορίζεται. Ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη γίνεται ολοένα και πιο έντονος, γεγονός που διαβρώνει τη σχεδόν μονοπωλιακή τους θέση σε τομείς όπως η αναζήτηση στο διαδίκτυο, το λογισμικό, το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ψηφιακή διαφήμιση και τα chips υψηλής απόδοσης.

Παράλληλα, οι τεράστιες επενδύσεις σε data centers και νέες τεχνολογικές υποδομές αυξάνουν το κόστος και περιορίζουν τα περιθώρια κερδοφορίας, ενισχύοντας τις ανησυχίες για υπερβολικές αποτιμήσεις και πιθανή «φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ποιοι κλάδοι κερδίζουν έδαφος

Την ίδια στιγμή, η εξάπλωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο σύνολο της οικονομίας δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις υπόλοιπες εταιρείες του S&P 500, τις οποίες ο Yardeni αποκαλεί «Εντυπωσιακό 493». Οι εφαρμογές της AI εκτιμάται ότι θα αυξήσουν την παραγωγικότητα και την κερδοφορία σε κλάδους που μέχρι σήμερα δεν βρίσκονταν στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερα θετικές προοπτικές διαγράφονται για τις τράπεζες, τον τομέα της υγείας και τις βιομηχανικές επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για μείωση κόστους και βελτίωση των περιθωρίων κέρδους.

Νέες ευκαιρίες εκτός των ΗΠΑ – Στο επίκεντρο Ευρώπη και Κίνα

Σύμφωνα με στρατηγικούς αναλυτές της Goldman Sachs, το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά έντονης διαφοροποίησης όχι μόνο σε επίπεδο κλάδων αλλά και γεωγραφικά. Οι αγορές της Ευρώπης, της Κίνας και της ευρύτερης Ασίας εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να υπεραποδίδουν έναντι των ΗΠΑ, έχοντας ήδη προσφέρει σχεδόν διπλάσιες συνολικές αποδόσεις σε όρους δολαρίου έως το 2025. Οι ειδικοί τονίζουν ότι πρόκειται για την πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που η γεωγραφική διαφοροποίηση αποδεικνύεται τόσο ευνοϊκή για τους επενδυτές.

Οι δύο βασικοί κίνδυνοι

Παρά το θετικό κλίμα, οι αγορές παραμένουν ευάλωτες σε συγκεκριμένους κινδύνους. Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Apollo, Torsten Slok, προειδοποιεί ότι η πορεία του πληθωρισμού και οι αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (FED) για τα επιτόκια θα είναι καθοριστικές. Αν ο πληθωρισμός αποδειχθεί επίμονος, οι προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων μπορεί να διαψευστούν, ασκώντας πιέσεις στις μετοχές.

Επιπλέον, πιθανή απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που θα κρίνει παράνομους τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να προκαλέσει αναταράξεις στις αγορές, αυξάνοντας τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων και μειώνοντας τη σχετική ελκυστικότητα των μετοχών.