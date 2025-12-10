Goldman Sachs: Εμπορικά υποτιμημένο κατά 25% το κινεζικό νόμισμα – Προσδοκία για νέες ανατιμήσεις

Υποτιμημένο είναι το εθνικό νόμισμα της Κίνας κατά 25% και θα ανατιμηθεί περισσότερο από ό,τι προβλέπουν τα προθεσμιακά συμβόλαια για το 2026, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Goldman Sachs Group.

Πιο αναλυτικά, αποκαλώντας το κινεζικό νόμισμα μία από τις συναλλαγές με την «υψηλότερη πεποίθηση», η Goldman Sachs Group σημείωσε ότι το γουάν είναι υποτιμημένο σύμφωνα με μοντέλα που προβλέπουν μια βέλτιστη συναλλαγματική ισοτιμία που απαιτείται για τη διατήρηση των βασικών οικονομικών μεγεθών της χώρας, συμπεριλαμβανομένου ενός σταθερού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και ανάπτυξης με σταθερές τιμές.

Το γουάν οδεύει προς την πρώτη ετήσια άνοδο από το 2021 τόσο στις αγορές εντός όσο και εκτός συνόρων, λόγω του ασθενέστερου δολαρίου, των ροών προς τις μετοχές της ηπειρωτικής χώρας, των προσπαθειών διεθνοποίησης και των πιο σταθερών τοπικών ομολόγων. Ωστόσο, άλλοι παράγοντες, όπως μια εύθραυστη οικονομία που παρουσιάζει αποπληθωριστικές τάσεις, ο κίνδυνος ανάκαμψης του δολαρίου και οι αντιξοότητες στις εξαγωγές, θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν πιέσεις υποτίμησης στο μέλλον.

«Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η υποτίμηση του CNY αποτελεί βασικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα των κινεζικών εξαγωγών» και ότι η ανατίμηση του νομίσματος θα ήταν ασυμβίβαστη με μια πρόβλεψη για συνεχιζόμενη αύξηση των εξαγωγών, έγραψε η Teresa Alves, στρατηγικός αναλυτής της Goldman Sachs , σε σημείωμα με ημερομηνία 9 Δεκεμβρίου. «Διαφωνούμε», είπε, επειδή «το CNY είναι τόσο βαθιά υποτιμημένο, που η ενίσχυσή που προβλέπουμε θα άφηνε το νόμισμα άνετα σε φθηνό έδαφος».

Η τελευταία ενημέρωση της τράπεζας έρχεται στο πλαίσιο της αυξανόμενης συζήτησης σχετικά με το εάν η Κίνα διατηρεί το γουάν αδύναμο για να αντισταθμίσει την αβεβαιότητα στο εμπόριο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει συνδέσει τις ραγδαίες εξαγωγές και τα εμπορικά πλεονάσματα της χώρας με την πραγματική υποτίμηση και κάλεσε την Κίνα να κινηθεί προς μια πιο ελεύθερη συναλλαγματική ισοτιμία.

Η συζήτηση βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη μετά την εκτόξευση του πλεονάσματος του εμπορικού ισοζυγίου αγαθών της Κίνας σε επίπεδα ρεκόρ άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων τους πρώτους 11 μήνες του τρέχοντος έτους. Φοβούμενοι ότι το Πεκίνο μπορεί να εκμεταλλεύεται την πλεονάζουσα παραγωγική του ικανότητα σε άλλες χώρες εις βάρος των τοπικών βιομηχανιών, ορισμένοι αντιδρούν στην πλημμύρα κινεζικών προϊόντων.