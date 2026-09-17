Η Goldman Sachs προτείνει στους επενδυτές τοποθετήσεις στη βενζίνη – Προβλέπει ράλι παρόμοιο με αυτό του ντίζελ

Η βενζίνη αναμένεται να αυξήσει τα κέρδη της καθώς κλιμακώνεται η κρίση στις παγκόσμιες αγορές καυσίμων, σύμφωνα με την Goldman Sachs, η οποία μετατόπισε τη σύστασή της για τοποθέτηση στη βενζίνη αντί στο πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ).

«Ο βασικός λόγος για αυτή τη νέα σύσταση είναι ότι η μετατόπιση της παραγωγής από τη βενζίνη σε ντίζελ από τα διυλιστήρια προκαλεί ταχεία σύσφιξη στις αγορές βενζίνης», ανέφεραν -σύμφωνα με το Bloomberg- αναλυτές, συμπεριλαμβανομένων των Γιούλια Ζέστκοβα Γκρίγκσμπι και Ντάαν Στρούιβεν.

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Οι παγκόσμιες αγορές καυσίμων έχουν πιεστεί φέτος από τον συνδυασμένο αντίκτυπο της σύγκρουσης ΗΠΑ με Ιράν και του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με το Κίεβο να πλήττει τα διυλιστήρια της Μόσχας.

Στις ΗΠΑ, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ντίζελ έχουν φθάσει σε επίπεδα ρεκόρ και οι μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων στα πρατήρια καυσίμων έχουν εκτοξευθεί σε ιστορικά υψηλά, καθώς τα κέρδη στις τιμές των προϊόντων ξεπερνούν κατά πολύ τις αυξήσεις στο αργό πετρέλαιο.

Ενώ το ντίζελ μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω, η βενζίνη προσφέρει πλέον περισσότερες ευκαιρίες ανόδου των τιμών, ανέφεραν οι αναλυτές της Goldman Sachs σε έκθεση (στις 16.9.2026), επικαλούμενοι λόγους όπως η πιο ανθεκτική ζήτηση και οι σχετικές μεταβολές στα αποθέματα.

Ως αποτέλεσμα, η Goldman Sachs έκλεισε μια προηγούμενη θέση για άνοδο μεταξύ διαφορετικών συμβολαίων ντίζελ, στοιχηματίζοντας σε μεταβολές των λεγόμενων timespreads, των χρονικών διαφορών τιμών, συνιστώντας μια long θέση στην ευρωπαϊκή βενζίνη για τα μέσα του 2027. «Οι υψηλές τιμές του ντίζελ προκαλούν υψηλές τιμές βενζίνης», ανέφεραν οι αναλυτές στον τίτλο της έκθεσης.