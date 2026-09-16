Wall Street: Απώλειες λόγω αύξησης επιτοκίων, ανησυχίες για «επιθετική» στάση της Fed

Η Wall Street είδε τους βασικούς της δείκτες να σημειώνουν απώλειες στη συνεδρίαση της Τετάρτης (16.9.2026), όχι τόσο λόγω της αύξησης των επιτοκίων (το βασικό επιτόκιο αυξήθηκε στο εύρος 3,75%-4%), αλλά για τη στάση του προέδρου της Fed.

Ο Κέβιν Γουόρς δήλωσε πως η εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, συνέβαλε στη διαμόρφωση της συναίνεσης για αύξηση των επιτοκίων από τη Fed, με στόχο να περιοριστούν οι αυξήσεις των τιμών.

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Σε ανακοίνωση της η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ ανέφερε πως η αύξηση των επιτοκίων θα οδηγήσει σε ταχύτερη επιστροφή του πληθωρισμού στο 2% από το 3,4% που βρίσκεται τώρα.

Ανάλυση του Politico τονίζει ότι οι επενδυτές ανέμεναν τη συγκεκριμένη αύξηση στα επιτόκια, αλλά αυτό που δεν περίμεναν ήταν να δουν τον Κέβιν Γουόρς αποφασισμένο να μην αφήσει περιθώρια συζητήσεων για την αύξηση.

Ο επικεφαλής της Fed δήλωσε ότι δεν έχει να πει κάτι για τα επίμονα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ να μην αυξηθούν τα επιτόκια, τονίζοντας πως κομμάτι της ανεξαρτησίας της τράπεζας αποτελεί η δυνατότητα να ακολουθεί τη δική της γραμμή.

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Αναλυτές εκτιμούν ότι το σενάριο νέας αύξησης των επιτοκίων μέχρι το τέλος του 2026 δεν είναι απίθανο, ιδιαίτερα από τη στιγμή που στελέχη της Fed έχουν δηλώσει το τελευταίο διάστημα ότι οι πληθωριστικές πιέσεις πρέπει να καταπολεμηθούν με αποφασιστικότητα.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός Dow Jones έχασε 1,27% στις 51,429,25 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 υποχώρησε κατά 0,40% στις 7.555,36 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο -0,01%, στις 25.978,43 μονάδες.

Σημαντικές πιέσεις καταγράφηκαν και στην αγορά αμερικανικών ομολόγων, με το μεγαλύτερο βάρος να πέφτει στους βραχυπρόθεσμους τίτλους. Η απόδοση του 2ετούς ενισχύθηκε κατά περίπου 6 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 4,73%, ενώ η απόδοση του 10ετούς κινήθηκε εκ νέου πάνω από το 5%, στο 5,01%.