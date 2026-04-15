Ήπια κέρδη για τον Γενικό Δείκτη μετά το τραπεζικό ράλι, επιφυλακτικότητα στις διεθνείς αγορές

Με μικρή άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (15.4.2026) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να κινείται με περιορισμένες διακυμάνσεις και με συνεχείς εναλλαγές προσήμων.

Μετά το χθεσινό τραπεζικό ράλι στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το επενδυτικό κλίμα έχει βελτιωθεί διεθνώς εν μέσω ανανεωμένης αισιοδοξίας ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν ενδέχεται να επαναληφθούν αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Στο ελληνικό χρηματιστήριο, ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.289,44 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,22%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.289,73 μονάδες (+0,23%) και κατώτερη τιμή στις 2.275,86 μονάδες (-0,37%). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 288,57 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 41.412.159 μετοχές. Ο τραπεζικός δείκτης δέχτηκε πιέσεις μετά το ράλι ύψους 5,63% που καταγράφηκε χθες.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΔΕΗ (+2,09%), της Aegean Airlines (+1,78%), της ΕΥΔΑΠ (+1,10%), της Lamda Development (+0,98%) και της Σαράντης (+0,91%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Τιτάν (-1,84%), των ΕΛΠΕ (-1,73%), του ΟΛΠ (-1,41%), της Motor Oil (-1,32%), Elvalhalcor (-1,10%) και της Optima Bank (-1,09%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 10,013.919 και 6.752.471 μετοχές, αντιστοίχως. Την μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς, με 51,59 εκατ. ευρώ και η Εθνική, με 47,74 εκατ. ευρώ.

Με πτωτικές τάσεις κινήθηκαν οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την πορεία της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τις προοπτικές για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε πτώση σχεδόν 0,45%, ενώ τα περιφερειακά χρηματιστήρια και οι διάφοροι κλάδοι παρουσίαζαν ανάμεικτη εικόνα.

Όσο αφορά την Wall Street, κοντά στα ιστορικά τους υψηλά κινείται ο S&P 500, με τις ελπίδες τους για ένα πιθανό σύντομο τέλος του πολέμου στο Ιράν. Ο Nasdaq Composite κινείται επίσης ανοδικά, ενώ ο Dow Jones χάνει 150 μονάδες.