Ισχυρό ράλι σε ΧΑ και διεθνείς αγορές εν μέσω προσδοκιών για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Ισχυρές ανοδικές τάσεις, με υψηλό τζίρο, κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών σήμερα (14.4.2026) στην πρώτη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά από τις αργίες του Πάσχα, με τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Οι αγορές αισιοδοξούν ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ μπορεί να αναγκάσει το Ιράν να συνάψει συμφωνία και να τερματιστεί ο πόλεμος, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ΗΠΑ και Ιράν επιστρέφουν στο Πακιστάν τις επόμενες ημέρες για νέες διαπραγματεύσεις.

Στο ελληνικό χρηματιστήριο, ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.284,40 μονάδες, σημειώνοντας υψηλά κέρδη 2,64%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.299,69 μονάδες (+3,32%). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 470,93 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 72.896.941 μετοχές.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aktor (+9,16%), της Eurobank (+7,56%), της Εθνικής (+5,95%), της Κύπρου (+5,68%), της Viohalco (+5,19%), της Πειραιώς (+4,47%) και της Alpha Bank (+4,40%). Αντιθέτως, την μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Allwyn (-5,56%), της Metlen (-2,49%), της Motor Oil (-1,29%) και της Σαράντης (-0,90%).

Ανοδικά κινήθηκαν και οι ευρωπαϊκές αγορές καθώς οδεύουν προς το κλείσιμο, εν μέσω ελπίδων ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσαν να ξαναρχίσουν, παρά την έναρξη ισχύος του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο περίπου 1%, με τους περισσότερους κλάδους να κλείνουν στο πράσινο.

Με κέρδη συνεχίζει και σήμερα η Wall Street εν μέσω υποχώρησης των τιμών του πετρελαίου, με τις μετοχές να σημειώνουν άνοδο, καθώς ο Nasdaq επιδιώκει τη μεγαλύτερη σειρά κερδών από το 2021.