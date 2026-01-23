Κέρδη 6,81% για το ελληνικό χρηματιστήριο από την αρχή του 2026

Κέρδη που ανέρχονται σε 6,81% από την αρχή του έτους σημειώνει ο Γενικός Δείκτης στο ΧΑ ενώ σε εβδομαδιαία βάση ενισχύθηκε κατά 0,87%, με τη συνολική αξία των συναλλαγών αυτήν την εβδομάδα στα 1,547 δισ. ευρώ και με τα κέρδη στο Χρηματιστήριο Αθηνών να καταδεικνύουν το επενδυτικό ενδιαφέρον και την σταθερή δραστηριότητα στην αγορά.

Η χρηματιστηριακή αγορά έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 0,87%, συμπληρώνοντας έξι συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες με τον δείκτη FTSE 25 να κερδίζει συνολικά 7,65% πριμοδοτώντας τα κέρδη του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τις αρχές της χρονιάς.

Η Eurobank Equities προβλέπει περιθώριο ανόδου 16% για το Χρηματιστήριο το 2026. Η μακροοικονομική εικόνα παραμένει υποστηρικτική, με την ελληνική οικονομία να αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται πάνω από 2%, προσφέροντας σταθερό υπόβαθρο για την εταιρική κερδοφορία. Εκτιμάται επίσης επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους, της τάξης του 5%.

Η ελληνική αγορά δεν θεωρείται πλέον «βαθιά υποτιμημένη», αλλά οι ελληνικές μετοχές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με έκπτωση άνω του 20% σε σχέση με τις ευρωπαϊκές αντίστοιχες, παρά τη σημαντική σύγκλιση σε αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων και κεφαλαιακή ισχύ. Το 2026 δεν αναμένεται γενικευμένο χρηματιστηριακό ράλι, με την αγορά να εισέρχεται σε φάση ωρίμανσης, όπου η επιλογή των κατάλληλων τίτλων θα είναι κρίσιμη.

Νέα «ψήφο» εμπιστοσύνης για τις ελληνικές τράπεζες έδωσε η Moody’s, προβλέποντας ότι θα διατηρήσουν ισχυρό αναπτυξιακό momentum τα επόμενα 1-2 χρόνια, με την κερδοφορία να παραμένει ανοδική και τις πολιτικές διανομής μερισμάτων σταθερές. Ο οίκος αναμένει αύξηση χορηγήσεων 8%-10%, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να παραμένουν γενικά σταθερά.

Η UBS προχώρησε σε αναβάθμιση των τιμών-στόχων για τις συστημικές τράπεζες, διατηρώντας τη σύσταση «Buy» για Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς, εκτιμώντας σταθεροποίηση των καθαρών επιτοκιακών περιθωρίων και επιστροφή σε αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους. Οι νέες τιμές-στόχοι διαμορφώνονται ως εξής: Πειραιώς 10,20€, Alpha Bank 4,65€, Eurobank 4,60€, Εθνική 17,20€.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.265,13 μονάδες (+0,87% εβδομαδιαία), σημειώνοντας από τις αρχές του έτους άνοδο 6,81%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 ενισχύθηκε 0,83% αυτήν την εβδομάδα και 7,51% από τις αρχές του 2026, ενώ ο FTSE MID κατέγραψε εβδομαδιαία άνοδο 0,65% και +1,34% από την αρχή του έτους. Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε αύξηση 0,29% για την εβδομάδα και 14,67% από τις αρχές του 2026.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 1,089 δισ. ευρώ αυτήν την εβδομάδα, φτάνοντας τα 154,811 δισ. ευρώ, με άνοδο 8,558 δισ. ευρώ από τις αρχές του έτους.