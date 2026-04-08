Mε άλμα απαντούν τα ασιατικά χρηματιστήρια στα «καλά νέα» από το μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ο δείκτης Nikkei του χρηματιστηρίου στο Τόκιο σημείωνε αλματώδη άνοδο άνω του 5% όπως και ο Kospi στο χρηματιστήριο της Σεούλ που εκτοξεύθηκε στο +6% καθώς επανήλθε η αισιοδοξία στις αγορές μετά την εκεχειρία δύο εβδομάδων που συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν.

Αν και τα νέα για τον πόλεμο στο Ιράν έγιναν δεκτά με ενθουσιασμό από τα χρηματιστήρια το αποτέλεσμα των συνομιλιών δεν είναι απολύτως βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε ειρήνη, αναφέρουν αναλυτές που εκφράζουν επιφυλάξεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Παρόλαυτά, η πτώση των τιμών στο πετρέλαιο είναι ένα θετικό «σήμα» και για τις χρηματιστηριακές αγορές. Στην Ασία, ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 σημείωσε άνοδο σχεδόν 3%, ο ιαπωνικός Nikkei ενισχύεται πάνω από 5% και ο νοτιοκορεατικός Kospi αυξάνει τα κέρδη του σε 6%.

Άνοδο σημειώνουν οι χρηματιστηριακοί δείκτες στην Κίνα, με τον CSI 1000 να κερδίζει πάνω από 3,5%.

Ο Charu Chanana, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Saxo, δήλωσε στο Reuters ότι η κρίσιμη δοκιμασία είναι το κατά πόσον οι διαπραγματεύσεις θα συνεχίσουν να προχωρούν τις επόμενες δύο εβδομάδες και αν οι ασφαλιστές και οι εταιρείες εκμετάλλευσης δεξαμενόπλοιων θα ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους ώστε η κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ να λειτουργήσει ξανά κανονικά.

«Αυτό θα καθορίσει αν αυτό θα παραμείνει απλώς ένα ανακουφιστικό ράλι ή θα αρχίσει να μοιάζει περισσότερο με μια διαρκή αποκλιμάκωση», είπε σχετικά.