Χρηματιστήρια: Με ρευστοποιήσεις κερδών άνοιξε η Αθήνα – «Στα πράσινα» οι ευρωαγορές

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ξεκίνησε με οριακή πτώση της τάξης του 0,07% την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας (22.5.2026), ενώ τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται και πάλι θετικά.

Μετά τις πολύ καλές επιδόσεις της Πέμπτης, λόγω της ΔΕΗ, το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν δείχνει ότι μπορεί να ακολουθήσει και πάλι από κοντά τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:30, διαμορφώνεται στις 2.267,78 μονάδες σημειώνοντας οριακή πτώση της τάξης του 0,06%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 39,56 εκατ. ευρώ.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank της Jumbo, της Κύπρου, της Aegean Airlines και του ΔΑΑ

Τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ, της ΔΕΗ, της Optima Bank και της Eurobank. Ανοδικά κινούνται 49 μετοχές, 39 πτωτικά και 9 παραμένουν σταθερές.

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καταγράφουν και πάλι άνοδο, καθώς οι επενδυτές δείχνουν να αναθαρρούν από τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν.

Στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX βρίσκεται στο +0,79% στις 24.775 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE είναι στο +0,64% στις 10.489 μονάδες. Στο Παρίσι ο CAC κινείται επίσης ανοδικά με +0,55% στις 8.126 μονάδες, ενώ ο IBEX κινείται στο +0,51% στις 18.063 μονάδες.

Θετικό είναι το πρόσημο και για το τουρκικό χρηματιστήριο παρά τις εξελίξεις της Πέμπτης, που βύθισαν τις τιμές των μετοχών στο ναδίρ, αλλά την Παρασκευή δείχνει να ανακάμπτει και από το άνοιγμα κινείται πέριξ του +2%.