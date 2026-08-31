Με κέρδη έκλεισε και ο Αύγουστος για το Euronext Athens παρά την πτώση 0,1% στο ξεκίνημα της εβδομάδας

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισε η αγορά στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ), καθώς η εβδομάδα δεν ξεκίνησε με κέρδη.

Ωστόσο, η αγορά του ΧΑ έκλεισε τον Αύγουστο με κέρδη 4,18%, συμπληρώνοντας πέντε συνεχείς ανοδικούς μήνες.

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Η συναλλακτική δραστηριότητα εκτοξεύθηκε με την αξία των συναλλαγών να ξεπερνά τα 800 εκατ. ευρώ λόγω της αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων που ακολούθησε τις αλλαγές των δεικτών του οίκου MSCI.

Πτώση καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και αρνητικά άνοιξε η Wall Street, με την προσοχή των επενδυτών στραμμένη στη νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν η οποία ενισχύει τις τιμές του πετρελαίου και τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.677,26 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,10%.

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Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.669,50 μονάδες (-0,39%) και υψηλότερη τιμή στις 2.690,29 μονάδες (+0,39%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 803,21 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 58.667.713 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε σε ποσοστό 0,10%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,39%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της CrediaBank (+3,23%), της ΕΥΔΑΠ (+1,76%), της Τιτάν (+1,68%), του ΟΛΠ (+1,57%), της Optima Bank (+1,25%) και της Viohalco (+1,06%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Allwyn (-2,32%), της Eurobank (-1,38%), της Jumbo (-0,84%) και της Elvalhalcor (-0,80%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 12.331.476 και 8.959.765 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Motor Oil με 344,11 εκατ. ευρώ και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 77,93 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 47 μετοχές, 60 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΕΧΑΕ(+5,01%) και Mermeren (+4,67%) και τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: MIG (-5,22%) και ΕΥΑΘ (-3,56%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,2800 -0,77%

ALLWYN: 13,5000 -2,32%

ΚΥΠΡΟΥ: 10,7000 -0,19%

CREDIABANK: 1,0220 +3,23%

METLEN: 49,5600 -0,72%

OPTIMA: 12,1500 +1,25%

ΤΙΤΑΝ: 54,5500 +1,68%

ALPHA BANK: 4,5740 +0,04%

AEGEAN AIRLINES: 12,2000 -0,16%

VIOHALCO: 17,2000 +1,06%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 46,6400 -0,77%

ΔΑΑ: 10,4800 +0,48%

ΔΕΗ: 23,9800 +0,50%

COCA COLA HBC: 53,7000 -0,19%

ΕΛΠΕ: 15,5100 +0,26%

ELVALHALCOR: 3,7200 -0,80%

ΕΘΝΙΚΗ: 16,8800 +0,15%

ΕΥΔΑΠ: 12,7400 +1,76%

EUROBANK: 4,5860 -1,38%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,3700 -0,78%

MOTOR OIL: 60,1500 +0,08%

JUMBO: 26,0000 -0,84%

ΟΛΠ: 42,1500 +1,57%

ΟΤΕ: 19,8000 αμετάβλητη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 10,2800 +0,78%