Μικτές τάσεις στη Wall Street – Οριακά κέρδη για τον Dow Jones

Ο S&P 500 υποχώρησε στο σημερινό (26.2.2026) κλείσιμο της Wall Street καθώς τα τελευταία αποτελέσματα από τον τεχνολογικό γίγαντα Nvidia και ο γίγαντας λογισμικού Salesforce δεν ήταν αρκετά για να ενισχύσουν την ευρύτερη αγορά.

Συγκεκριμένα, στο κλείσιμο της Wall Street, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,54%, ενώ ο Nasdaq μειώθηκε κατά 1,18% και έκλεισε στις 22.878,38. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones αυξήθηκε κατά 0,04%, και έκλεισε στις 49.499,20.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μετοχές της Nvidia σημείωσαν πτώση άνω του 5%, παρά την ανακοίνωση αυξημένων κερδών και εσόδων για το τέταρτο τρίμηνο. Η μετοχή κατέγραψε τη χειρότερη ημερήσια επίδοσή της από τον Απρίλιο, σύμφωνα με το Cnbc.

Πτωτικά κινήθηκαν και άλλες εταιρείες του κλάδου των ημιαγωγών, όπως η Broadcom, η Lam Research, η Western Digital και η Applied Materials.

«Η αγορά βρίσκεται σε κατάσταση «απόδειξης» και η Nvidia απλώς δεν το «απόδειξε» ακριβώς με αυτά τα κέρδη», δήλωσε στο CNBC ο Tom Graff, επικεφαλής επενδύσεων της Facet, επισημαίνοντας ανησυχίες σχετικά με τη συμφωνία του κατασκευαστή τσιπ με την OpenAI .