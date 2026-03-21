Μπαίνει στην αγορά ιρανικό πετρέλαιο λένε οι ΗΠΑ αλλά η αγορά «απαντά» με νέο ράλι τιμών

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent ξεπέρασαν τα 112 δολάρια ανά βαρέλι την Παρασκευή (20.3.2026), το υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2022, παρά τις προσπάθειες ανάσχεσης της κρίσης που προκαλεί στην αγορά ο πόλεμος, μετά και την άρση των κυρώσεων σε ιρανικό πετρέλαιο από τις ΗΠΑ.

Οι επενδυτές παρακολουθούν με “κομμένη την ανάσα” την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή που πυροδοτεί ράλι στις τιμές του πετρελαίου.

Οι αγορές τώρα προεξοφλούν την κατάρρευση της προσφοράς, καθώς το Ιράκ κήρυξε force majeure (ανωτέρα βία) σε όλες τις παραδόσεις πετρελαίου ενώ οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν τα διυλιστήρια του Κουβέιτ.

Εν τω μεταξύ, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την εκεχειρία στο Ιράν και εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν αν και την ίδια στιγμή προχωρά στην ανάπτυξη χιλιάδων επιπλέον πεζοναυτών και καταστρώνει “σχέδια επί χάρτου” για την κατάληψη του νησιού Kharg.

Τα ασφάλιστρα γεωπολιτικού κινδύνου αυξήθηκαν μετά τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διυλιστήρια στο Κουβέιτ και τις αναφορές για έντονες προετοιμασίες για χερσαίες δυνάμεις. Οι αγορές τώρα υποτιμούν μια διπλωματική επίλυση και αντ’ αυτού προετοιμάζονται για μια παρατεταμένη διαταραχή των παγκόσμιων ενεργειακών ροών. Τα ασφάλιστρα γεωπολιτικού κινδύνου αυξήθηκαν επίσης παρά το γεγονός ότι ο IEA απελευθέρωσε 400 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματα, καθώς η μείωση της διέλευσης των δεξαμενόπλοιων υπερίσχυσε των μέτρων έκτακτης ανάγκης για τα αποθέματα.

Άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο από τις ΗΠΑ

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ ενέκριναν χθες Παρασκευή (20.3.2026) την πώληση και παράδοση ιρανικού πετρελαίου που βρίσκεται σε δεξαμενόπλοια για τις επόμενες 30 ημέρες, με την ελπίδα να αναχαιτιστεί η απότομη αύξηση των τιμών ενέργειας, την οποία έχει πυροδοτήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλά η απάντηση του Ιράν ήταν δυσοίωνη.

«Αποδεσμεύοντας προσωρινά αυτές τις προμήθειες οι ΗΠΑ θα φέρουν γρήγορα περίπου 140 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στις διεθνείς αγορές», δήλωσε ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, εξηγώντας πως το μέτρο αποσκοπεί στη χαλάρωση των πρόσκαιρων πιέσεων που έχουν προκληθεί λόγω του πολέμου εναντίον του Ιράν.

Όμως, η κυβέρνηση του Ιράν τόνισε χθες Παρασκευή ότι δεν διαθέτει φορτία αργού πετρελαίου σε δεξαμενόπλοια, τα οποία θα μπορούσαν να διατεθούν στις διεθνείς αγορές. «Επί του παρόντος, το Ιράν εκ των πραγμάτων δεν διαθέτει φορτία αργού πετρελαίου στη θάλασσα ή πλεόνασμα για τον εφοδιασμό των διεθνών αγορών και οι δηλώσεις του αμερικανού υπουργού Οικονομικών στοχεύουν μόνο στο να δώσουν ελπίδα στους αγοραστές», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Σαμάν Γοντοσί, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Πετρελαίου.

Ο αποκλεισμός των Στενών του Χορμούζ, μέσω των οποίων διακινείται πάνω από το 20% του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που προορίζονται για τις διεθνείς αγορές, καθώς και τα πολυάριθμα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή, έχουν προκαλέσει άνοδο των τιμών ενέργειας παγκοσμίως, χωρίς κάποια ένδειξη σταθεροποίησης.