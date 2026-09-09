Αγορές

Ο Dow Jones έχασε 400 μονάδες – Πτώση μετά το άλμα του Brent πάνω από τα 101 δολάρια

H απόδοση του 10ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου αυξήθηκε στο 4,857%
The wall street entrance
REUTERS / Kylie Cooper
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Οι μετοχές υποχώρησαν στη Wall Street στη συνεδρίαση της Τετάρτης (9.9.2026), καθώς οι αυξανόμενες αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και το ράλι των τιμών του πετρελαίου συνέχισαν να ταράζουν το επενδυτικό κοινό.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε περίπου 405 μονάδες, ή 0,8%, οι μετοχές του S&P 500 δέχθηκαν επίσης πιέσεις, με τον δείκτη να υποχωρεί κατά 0,5% ενώ ο ισχυρός δείκτης της Wall Street Nasdaq Composite σημείωσε πτώση κατά 0,6%.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκαν την Τετάρτη (9.9.2026), αφού το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι πρόκειται να τριπλασιάσει τις επαναγορές μακροπρόθεσμου δημόσιου χρέους στα 6 δισ. δολάρια. 

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών τον περασμένο μήνα ότι πρόκειται να διπλασιάσει τουλάχιστον το επίπεδο επαναγοράς δημοσίου χρέους.

Μετά την ανακοίνωση, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου αυξήθηκε στο 4,857%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2023. 

Η απόδοση είχε ανέβει για λίγο πάνω από το στενά παρακολουθούμενο επίπεδο του 4,8%, καθώς οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου ενίσχυσαν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Ακόμα και με το ενισχυμένο σχέδιο επαναγοράς, οι αποδόσεις αυξήθηκαν επειδή ορισμένοι αναλυτές στη Wall Street ανέμεναν ακόμη μεγαλύτερες κινήσεις από τον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, δηλαδή επαναγορά στα 7 ή και 8 δισ. δολάρια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αγορές
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
502
260
125
123
113
Αγορές: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo