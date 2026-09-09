Ο Dow Jones έχασε 400 μονάδες – Πτώση μετά το άλμα του Brent πάνω από τα 101 δολάρια

Οι μετοχές υποχώρησαν στη Wall Street στη συνεδρίαση της Τετάρτης (9.9.2026), καθώς οι αυξανόμενες αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και το ράλι των τιμών του πετρελαίου συνέχισαν να ταράζουν το επενδυτικό κοινό.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε περίπου 405 μονάδες, ή 0,8%, οι μετοχές του S&P 500 δέχθηκαν επίσης πιέσεις, με τον δείκτη να υποχωρεί κατά 0,5% ενώ ο ισχυρός δείκτης της Wall Street Nasdaq Composite σημείωσε πτώση κατά 0,6%.

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Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκαν την Τετάρτη (9.9.2026), αφού το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι πρόκειται να τριπλασιάσει τις επαναγορές μακροπρόθεσμου δημόσιου χρέους στα 6 δισ. δολάρια.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών τον περασμένο μήνα ότι πρόκειται να διπλασιάσει τουλάχιστον το επίπεδο επαναγοράς δημοσίου χρέους.

Μετά την ανακοίνωση, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου αυξήθηκε στο 4,857%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2023.

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Η απόδοση είχε ανέβει για λίγο πάνω από το στενά παρακολουθούμενο επίπεδο του 4,8%, καθώς οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου ενίσχυσαν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Ακόμα και με το ενισχυμένο σχέδιο επαναγοράς, οι αποδόσεις αυξήθηκαν επειδή ορισμένοι αναλυτές στη Wall Street ανέμεναν ακόμη μεγαλύτερες κινήσεις από τον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, δηλαδή επαναγορά στα 7 ή και 8 δισ. δολάρια.