Αγορές

Τρομάζει τα χρηματιστήρια το ράλι του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι

Στο φράγμα των 2.700 μονάδων επιχειρεί να ισορροπήσει ο Γενικός Δείκτης τιμών
Recession Global Market Crisis Stock Red Price Drop Arrow Down Chart Fall, Stock Market Exchange Analysis Business And Finance, Inflation Deflation Investment Abstract Red Background 3d rendering
Φωτογραφία iStock
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Πτωτικές τάσεις επικρατούν στις σημερινές συνεδριάσεις των χρηματιστηρίων τόσο στην Ελλάδα, Euronext Athens, όσο και στις ευρωπαϊκές αγορές όπου το κλίμα επισκιάζουν οι γεωπολιτικές εντάσεις και το ράλι του πετρελαίου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών του χρηματιστηρίου της Αθήνας καταγράφει διακυμάνσεις γύρω στις 2.700 μονάδες με ήπιες απώλειες χαμηλότερες του 0,5%, ενώ στην Ευρώπη οι απώλειες στα χρηματιστήρια κατά μέσα όρο αγγίζουν το 1% ως αποτέλεσμα των ανησυχιών για κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή που έχει πυροδοτήσει ισχυρή άνοδο στις διεθνείς τιμές πετρελαίου.

Ο δείκτης των μετοχών εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE ακολουθεί οριακές διακυμάνσεις με την πλειοψηφία των μετοχών να καταγράφει οριακή πτώση και μετοχές εταιρειών όπως η ΔΕΗ, η Motor Oil και η HELLENiQ ENERGY να παρέχουν στήριξη. Την ίδια ώρα οριακή πτώση καταγράφει ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Εκ των επιμέρους τίτλων την σημαντικότερη άνοδο καταγράφει η μετοχή της CAIRO MEZZ της ΕΛΒΕ και η CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Αντίθετα, τις σημαντικότερες απώλειες σημειώνει η μετοχή της AutoHellas της ΝΑΚΑΣ και της Φουρλής Συμμετοχών.

Η αξία των συναλλαγών έχει ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ ενώ 39 είναι οι μετοχές που ενισχύονται έναντι 57 που υποχωρούν και 13 που είναι αμετάβλητες.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πτώση σημειώνουν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα (9.9.2026) στις πρώτες ώρες συναλλαγών, με τους επενδυτές να ανησυχούν για τον πληθωρισμό καθώς η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX ⁠600 σημειώνει πτώση άνω του 0,5%%. Ο γερμανικός DAX υποχωρεί σε ποσοστό κοντά στο 1% ενώ πιο ήπιες είναι οι απώλειες του βρετανικού δείκτη FTSE. Αντίθετα ο γαλλικός CAC 40 έχει αυξήσει τις απώλειές του πάνω από 1%.

Ας σημειωθεί ότι οι μετοχές των εταιριών ενέργειας ενισχύονται κατά σχεδόν 1%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ διαμορφώθηκαν σήμερα πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ξεπερνώντας το συμβολικό όριο για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για τη ροή πετρελαίου από την περιοχή. Τα futures του Μπρεντ σημείωσαν άνοδο κατά 2,2%, στα 100,07 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) ενισχύθηκε κατά 1,83%, στα 94,73 δολάρια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αγορές
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
490
254
122
105
88
Αγορές: Περισσότερα άρθρα
Πάνω από τα 100 δολάρια βρέθηκε το Brent – Σε κρίση η αγορά λόγω διαταραχής στα Στενά του Ορμούζ και υψηλής ζήτησης από την Κίνα
Η ισχυρότερη ζήτηση πετρελαίου από την Κίνα ωθεί προς τα πάνω τις τιμές του αφρικανικού, καναδικού και λατινοαμερικανικού αργού πετρελαίου
FILE PHOTO: A flame rises from a gas flare at the Dangote Industries oil refinery and fertilizer plant site in the Ibeju Lekki district of Lagos, Nigeria March 2, 2026.
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
Newsit logo
Newsit logo