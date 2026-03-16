Το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, σε τροχιά πολέμου

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σήμερα Δευτέρα (16.3.2026) στην περιοχή των 100 δολαρίων το βαρέλι με το αργό Brent να πλησιάζει τα 105 δολάρια εξαιτίας της αβεβαιότητας που συντηρεί στην αγορά ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Το πετρέλαιο Brent έχει σκαρφαλώσει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2022, μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νησί Kharg, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εισήλθε στην τρίτη εβδομάδα της.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε επίσης ότι οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν στο νησί, οι οποίες διαχειρίζονται περίπου το 90% των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας, θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν εάν η Τεχεράνη παρεμβαίνει στη διαμετακόμιση μέσω του Στενού του Ορμούζ. Η στενή πλωτή οδός που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τις παγκόσμιες αγορές παραμένει ουσιαστικά κλειστή από την έναρξη της σύγκρουσης, με τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν να δεσμεύεται την περασμένη εβδομάδα να κρατήσει το στενό κλειστό εάν συνεχιστούν οι εχθροπραξίες.

Εν τω μεταξύ, οι traders αξιολόγησαν αναφορές ότι οι ΗΠΑ θα ανακοινώσουν σύντομα έναν συνασπισμό χωρών για να συνοδεύσουν τα πλοία μέσω της πλωτής οδού. Τονίζοντας την πίεση στην παγκόσμια προσφορά, ο IEA δήλωσε την Κυριακή ότι το πετρέλαιο από την απελευθέρωση ρεκόρ αποθεμάτων 400 εκατομμυρίων βαρελιών την περασμένη εβδομάδα θα διατεθεί αμέσως στην Ασία.

Ας σημειωθεί ότι περί τις 02:15 (ώρα Ελλάδας), καθώς άρχιζαν οι συναλλαγές στην Ασία, η τιμή του βαρελιού του WTI , αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, αυξανόταν κατά 0,11%, στα 98,82 δολάρια, ενώ αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας κατά 0,79%, στα 103,95 δολάρια.

Οι τιμές μπορεί να μην παρουσιάζουν τις απότομες ανόδους των τελευταίων ημερών αλλά η διατήρησή τους στα επίπεδα των 100 δολαρίων ανά βαρέλι και υψηλότερα προκαλεί ανησυχία. Οι τιμές του αργού απογειώθηκαν μετά το ξέσπασμα της ένοπλης σύρραξης, με αυτή του WTI να αυξάνεται κατά σχεδόν 50% μέσα σε δυο εβδομάδες.

Τα Στενά του Ορμούζ, απ’ όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που προορίζονται για τις διεθνείς αγορές, παραμένει σχεδόν κλειστό, καθώς το Ιράν δεν κρύβει ότι εννοεί να ασκήσει πίεση στις ΗΠΑ και στην παγκόσμια οικονομία.