Ο χρυσός σε τροχιά για τα 4.700 δολάρια – Ιστορικό άλμα εν μέσω παγκόσμιου συναγερμού

Σε νέα ιστορικά υψηλά εκτινάχθηκε ο χρυσός σήμερα Τρίτη (20.1.26), ξεπερνώντας για πρώτη φορά το όριο των 4.700 δολαρίων ανά ουγγιά, καθώς οι αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και οι φόβοι για αναζωπύρωση ενός παγκόσμιου εμπορικού πολέμου ενίσχυσαν τη ζήτηση για «ασφαλή» επενδυτικά καταφύγια.

Η τιμή spot του πολύτιμου μετάλλου, του χρυσού, κατέγραψε άνοδο 1,2%, έχοντας νωρίτερα αγγίξει το ιστορικό υψηλό των 4.737,10 δολαρίων, ενώ τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ενισχύθηκαν κατά 3%.

Ράλι και στο ασήμι: Κοντά σε νέο ιστορικό ρεκόρ

Σύμφωνα με το Bloomberg, ανάλογη εικόνα καταγράφηκε και στο ασήμι, το οποίο κινήθηκε λίγο κάτω από νέο ιστορικό υψηλό, ενισχυόμενο από τη γενικευμένη αναζήτηση ασφάλειας αλλά και από διαρθρωτικά προβλήματα προσφοράς. Η τιμή του αυξήθηκε κατά 0,7% αφού νωρίτερα είχε φτάσει έως τα 95,488 δολάρια, επίπεδο – ρεκόρ για το μέταλλο.

Τραμπ και Fed στο επίκεντρο – Δασμοί, επιτόκια «σπρώχνουν» τον χρυσό ψηλά

«Καταλύτης» για τη νέα άνοδο των πολύτιμων μετάλλων θεωρούνται οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε με επιβολή αυξημένων δασμών από την 1η Φεβρουαρίου σε 8 ευρωπαϊκές χώρες, εάν δεν επιτραπεί στις Ηνωμένες Πολιτείες να αγοράσουν τη Γροιλανδία. Οι εξελίξεις αυτές ενίσχυσαν τους φόβους για επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας και κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων.

Παράλληλα, οι προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ λειτουργούν υποστηρικτικά για τον χρυσό, καθώς τα χαμηλότερα επιτόκια μειώνουν το κόστος διακράτησης μη αποδοτικών περιουσιακών στοιχείων. Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης με προσοχή την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ σχετικά με τις προσπάθειες του Τραμπ να απομακρύνει μέλος της διοίκησης της Fed, εξέλιξη που θα μπορούσε να πλήξει την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας.

Αναλυτές εκτιμούν ότι το ανοδικό μομέντουμ παραμένει ισχυρό, με τον χρυσό να έχει καταγράψει άνοδο σχεδόν 10% μέσα σε μόλις 20 ημέρες το 2026 και πάνω από 70% τον τελευταίο χρόνο. Το ασήμι, από την πλευρά του, συνεχίζει να επωφελείται από τον χαρακτηρισμό του ως κρίσιμου ορυκτού στις ΗΠΑ και από το έλλειμμα στην παγκόσμια αγορά, διατηρώντας τις προοπτικές του θετικές παρά τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα.