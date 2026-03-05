Οι αγοραστές έχουν το πάνω χέρι στο άνοιγμα του ΧΑ – Πιο επιφυλακτικοί οι επενδυτές στην Ευρώπη

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής (5.3.2025) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω πτωτικής τάσης των ευρωπαϊκών αγορών.

Η εγχώρια αγορά κινείται κόντρα στο αρνητικό κλίμα των ευρωπαϊκών αγορών. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές και ο τίτλος της Viohalco. O Γενικός Δείκτης Τιμών, διαμορφώνεται στις 2.191,00 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,40%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 40,45 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,69%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,19%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (+3,70%), της Optima Bank (+2,34%), της Κύπρου (+2,17%), της Εθνικής (+2,11%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,94%). Αντιθέτως, πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-0,39%) και της Lamda Development (-0,31%).

Ανοδικά κινούνται 60 μετοχές, 25 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Εκτέρ (+5,17%) και Viohalco (+3,70%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Δομική Κρήτης (-3,83%) και Ευρώπη Holdings (-3,39%)

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μικρή πτώση καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ οι τιμές του πετρελαίου και του αερίου κινούνται και πάλι ανοδικά καθώς παραμένει σε παράλυση η ναυσιπλοΐα στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση 0,33%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου πέφτει κατά 0,26%, ο γερμανικός DAX κατά 0,49% και ο γαλλικός CAC κατά 0,63%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο χάνει 0,67% και ο ισπανικός IBEX 35 0,30%.