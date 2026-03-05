Σερί ανόδου στο πετρέλαιο: Πάνω από 84 δολάρια το βαρέλι

Νέα άνοδο -πάνω από 3%- καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα (5.3.2026) στις πρωινές συναλλαγές -μετά τη χθεσινή πτώση- με φόντο τις ανησυχίες εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή και του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ.

Το βαρέλι του αμερικανικού αργού (West Texas Intermediate – WTI) καταγράφει άνοδο 3,8% στα 77,5 δολάρια. Το παγκόσμιο σημείο αναφοράς Brent ανεβαίνει στα 84 δολάρια με άνοδο 3,26%.

Οι τιμές και των δυο ειδών αυτών πετρελαίου παρέμεναν πρακτικά αμετάβλητες κατά το κλείσιμο χθες μετά την ολοήμερη πτώση, αφού απογειώθηκαν στην αρχή της εβδομάδας.