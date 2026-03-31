Οι τιμές του πετρελαίου ισορροπούν στα ψηλά εν μέσω αντικρουόμενων μηνυμάτων για την έκβαση του πολέμου ενώ κλείνει το χάσμα μεταξύ Brent και WTI

Περιορισμένου εύρους διακυμάνσεις καταγράφουν στις συναλλαγές της Τρίτης (31.3.2026) τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου, με την «ψαλίδα» να κλείνει μεταξύ του αργού πετρελαίου Brent και του αμερικανικού WTI, που κινούνται πάνω από τα 107 και 103 δολάρια το βαρέλι αντίστοιχα εν μέσω αντικρουόμενων μηνυμάτων για τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Τα κέρδη που σημειώθηκαν στις τιμές του πετρελαίου εξανεμίστηκαν μετά από αναφορές ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους βοηθούς του ότι είναι πρόθυμος να τερματίσει την στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά πριμοδοτώντας ενδεχομένως τον έλεγχο της Τεχεράνης επί της στρατηγικής πλωτής οδού.

Εν τω μεταξύ, το Ιράν έπληξε ένα πετρελαιοφόρο του Κουβέιτ κοντά σε λιμάνι του Ντουμπάι, υπογραμμίζοντας τους αυξημένους κινδύνους για τη ναυτιλία στον Περσικό Κόλπο. Οι Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν στην Υεμένη εισήλθαν επίσης στη σύγκρουση στοχεύοντας το Ισραήλ το Σαββατοκύριακο, ενώ η Τεχεράνη φέρεται να ετοιμάζεται για κινήσεις που θα δημιουργήσουν προκλήσεις για τη ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτές οι εξελίξεις θα μπορούσαν να περιορίσουν περαιτέρω τις ενεργειακές ροές από τη Μέση Ανατολή, καθώς δύο από τους κύριους εμπορικούς και ενεργειακούς διαδρόμους του κόσμου αντιμετωπίζουν πιθανές διαταραχές.

Ως αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα 108 δολάρια ανά βαρέλι στις σημερινές συναλλαγές ενώ ο διεθνής δείκτης αναφοράς του παραμένει σε τροχιά για μια μηνιαία αύξηση ρεκόρ άνω του 60%. Την ίδια ώρα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου WTI διαπραγματεύονται γύρω από τα 103 δολάρια το βαρέλι με τον δείκτη αναφοράς πετρελαίου των ΗΠΑ να φτάνει σε επίπεδα ρεκόρ μηνιαίας αύξησης άνω του 50%.

Ας σημειωθεί ότι οι τιμές του πετρελαίου ανέβαιναν και τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά την αποδοθείσα στο Ιράν επίθεση εναντίον δεξαμενόπλοιου υπό σημαία Κουβέιτ σε λιμάνι στο Ντουμπάι, που προκάλεσε πυρκαγιά, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του εμιράτου KUNA.