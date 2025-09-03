Παγκόσμια ανησυχία για το ξεπούλημα των κρατικών ομόλογων



Μειώθηκαν χθες (2.9.25) τα αμερικανικά oμόλογα, μετά από μια πτώση στο ευρωπαϊκό χρέος μεγαλύτερης διάρκειας, με την απόδοση του 30ετούς ομολόγου των ΗΠΑ να σκαρφαλώνει στο 5% στην αρχή ενός ιστορικά δύσκολου μήνα για τα μακροπρόθεσμα ομόλογα.

Οι αποδόσεις των ομολόγων μεγαλύτερης διάρκειας ανέβηκαν περίπου τρεις μονάδες βάσης, διαπραγματευόμενες από τα υψηλά της συνεδρίασης, αφού τα στοιχεία του ISM για τον κατασκευαστικό κλάδο έδειξαν αδυναμία στη συνολική δραστηριότητα, την απασχόληση και τις τιμές που καταβλήθηκαν. Τα ομόλογα των ΗΠΑ δέχτηκαν ξανά πιέσεις την σήμερα (3.9.25), με την απόδοση του 30ετούς ομολόγου να αυξάνεται κατά μία μονάδα βάσης στο 4,98%.

Το αρνητικό κλίμα διαχέεται και σε άλλες αγορές στην Ασία. Η απόδοση του 20ετούς κρατικού ομολόγου της Ιαπωνίας ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 1999, ενώ η απόδοση του 10ετούς αυστραλιανού ομολόγου ανέβηκε πέντε μονάδες βάσης σε ένα επίπεδο που παρατηρήθηκε τελευταία φορά τον Ιούλιο.

Η αγορά ομολόγων αντιμετωπίζει μια σημαντική εβδομάδα οικονομικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης για την απασχόληση του Αυγούστου την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025, η οποία θα καθορίσει σε ποιο βαθμό η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα επαναλάβει έναν ευρέως αναμενόμενο κύκλο χαλάρωσης τον Σεπτέμβριο. Στην πίεση που ασκήθηκε στα ομόλογα του Δημοσίου συνέβαλε η τυπική καταιγίδα προσφορών εταιρικού χρέους μετά την Ημέρα των Εργατών, καθώς 27 εταιρείες πραγματοποίησαν πωλήσεις επενδυτικού βαθμού.

Η ευπάθεια του παγκόσμιου μακροπρόθεσμου δημόσιου χρέους αντανακλά τη συσσώρευση μεγάλων δαπανών, ιδιαίτερα μετά την πανδημία, που απαιτεί αυξανόμενες πωλήσεις ομολόγων για τη χρηματοδότηση. Καθώς η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου αυξήθηκε σχεδόν στο 5%, το βρετανικό ομολόγο έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 1998. Το αντίστοιχο επιτόκιο των γαλλικών ομολόγων αυξήθηκε κατά έξι μονάδες βάσης στο 4,51%.

«Η αγορά ομολόγων σας λέει, όχι μόνο εδώ αλλά και παντού, ότι ανησυχεί για την πορεία στην οποία βρισκόμαστε», δήλωσε στην Bloomberg Television η Kathy Jones, επικεφαλής στρατηγικής σταθερού εισοδήματος στην Charles Schwab & Co. «Η αγορά θα συνεχίσει να τιμολογεί ένα υψηλότερο ασφάλιστρο διάρκειας μέχρι να λάβουμε κάποιο είδος συνεκτικής πολιτικής ή ένα σήμα ότι η οικονομία επιβραδύνεται. Αυτό μπορεί να το δούμε στην έκθεση για την απασχόληση».

Η έκθεση ISM ήταν «σύμφωνη με τις ασθενείς προσδοκίες για την αγορά εργασίας και κάποια ανάκαμψη της ζήτησης στο μέλλον», δήλωσε ο Ed Al-Hussainy, στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων στην Columbia Threadneedle Investment. Η αγορά ομολόγων του Δημοσίου ξεκίνησε τον μήνα με μια κάπως ακριβή εμφάνιση, ενώ «ο Σεπτέμβριος είναι ιστορικά ένας κακός μήνας για τον κίνδυνο διάρκειας» ή την έκθεση σε μακροπρόθεσμα επιτόκια, είπε.

Κατά την τελευταία δεκαετία, τα κρατικά ομόλογα παγκοσμίως με λήξη άνω των 10 ετών κατέγραψαν μέση απώλεια 2% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Αυτή είναι η χειρότερη μηνιαία απόδοση του έτους.

«Μέρος αυτού του φαινομένου του Σεπτεμβρίου» των υψηλότερων μακροπρόθεσμων αποδόσεων «σίγουρα έχει πραγματοποιηθεί στο παρελθόν και προφανώς σήμερα πραγματοποιείται με ένα αρκετά μεγάλο ποσό εταιρικών εκδόσεων που για αυτόν τον μήνα θα ανέλθει δυνητικά στα 160 δισεκατομμύρια δολάρια», δήλωσε ο Michael Cudzil, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Pimco.

Η αύξηση των αποδόσεων των 30ετών ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης βοήθησε στην άνοδο του αμερικανικού δείκτη αναφοράς λίγο κάτω από το 5%, πριν εμφανιστούν αγοραστές, με μια σειρά από συναλλαγές μπλοκ να πραγματοποιούνται σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Οι συναλλαγές περιελάμβαναν έναν αγοραστή 10.000 10ετών ομολόγων, βοηθώντας στην απομάκρυνση των αποδόσεων από τα υψηλά της ημέρας γύρω στις 9 π.μ. στη Νέα Υόρκη.

«Τα 30ετή ομόλογα μπορεί απλώς να παρουσιάζουν μικρή στασιμότητα εδώ έναντι του 5%», δήλωσε ο John Briggs, επικεφαλής στρατηγικής επιτοκίων των ΗΠΑ στη Natixis North America. «Δεν νομίζω ότι είναι καθόλου μαγικός αριθμός και έχω κάποιες σοβαρές ανησυχίες τις τελευταίες εβδομάδες ή δύο σχετικά με τα παγκόσμια μακροπρόθεσμα ομόλογα».

Ο Briggs δήλωσε ότι μια μείωση των επιτοκίων των ΗΠΑ σε συνθήκες υψηλού πληθωρισμού θα ήταν «μια αρκετά απλή συνταγή για πιο απότομες καμπύλες».

Οι traders προεξοφλούν επί του παρόντος 21 μονάδες βάσης για μια μείωση 25 μονάδων στη συνεδρίαση της Fed αυτόν τον μήνα, με λίγο πάνω από δύο μειώσεις 25 μονάδων στο σύνολο να έχουν προεξοφληθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Τα στοιχεία μισθοδοσίας της Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου 2025 θα είναι η τελευταία βασική έκθεση για την απασχόληση πριν οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας αποφασίσουν εάν θα μειώσουν τα επιτόκια για πρώτη φορά φέτος. Ο κυβερνήτης Κρίστοφερ Γουόλερ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι υποστηρίζει μια μείωση κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, αλλά πρόσθεσε ότι η άποψή του θα μπορούσε να αλλάξει, εάν η έκθεση για την απασχόληση αυτής της εβδομάδας «δείχνει μια σημαντικά αποδυναμωμένη οικονομία και ο πληθωρισμός παραμείνει καλά συγκρατημένος».

Τα άτονα στοιχεία για την απασχόληση τον Αύγουστο ώθησαν τους χρηματιστές να ενισχύσουν τα στοιχήματα για χαλάρωση της πολιτικής, με ορισμένους σε κάποιο σημείο να διασκεδάζουν την πιθανότητα μιας τεράστιας μείωσης κατά μισή μονάδα στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Λίγο μετά τη δημοσίευση της έκθεσης, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε ξαφνικά τον επικεφαλής του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg αναμένουν ότι η έκθεση της Παρασκευής θα δείξει ότι η οικονομία των ΗΠΑ πρόσθεσε 75.000 θέσεις εργασίας τον Αύγουστο, με το ποσοστό ανεργίας να αυξάνεται στο 4,3%.

«Εάν λάβετε περισσότερες αναθεωρήσεις προς τα κάτω και έχετε μια άλλη αδύναμη έκθεση, τότε η αγορά θα αρχίσει να σκέφτεται ποια είναι η πιθανότητα μιας μείωσης κατά 50 μονάδες βάσης», δήλωσε ο Μπριγκς της Natixis.