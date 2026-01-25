Πάνω από 100 δολάρια το ασήμι με επιταχυντές το αδύναμο δολάριο και τις γεωπολιτικές εντάσεις

Τα 100 δολάρια ανά ουγγιά έφτασε για πρώτη φορά το ασήμι, ενισχυμένο από το πιο αδύναμο δολάριο ΗΠΑ, τις επίμονες γεωπολιτικές εντάσεις και τη γενικότερη οικονομική αβεβαιότητα.

Συγκεκριμένα, το δολάριο δέχτηκε πιέσεις λόγω των εξελίξεων με τις μεταβολές στις γεωπολιτικές ισορροπίες μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, ειδικά γύρω από τη Γροιλανδία, ενώ η ανησυχία ότι η Ευρώπη μπορεί να χρησιμοποιήσει τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία ως στρατηγικό εργαλείο επιβάρυνε την κατάσταση, ενισχύοντας την ίδια ώρα και την άνοδο του ασημιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στην επερχόμενη συνεδρίασή της, καθώς η οικονομία δείχνει σημάδια ανθεκτικότητας. Ωστόσο, οι αγορές προβλέπουν δύο μειώσεις επιτοκίων αργότερα μέσα στο έτος, προοπτική που ενισχύεται καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ προχωρά στην επιλογή του νέου προέδρου της Fed μετά από σχετικές συνεντεύξεις.

Επιπλέον, η άνοδος του ασημιού τροφοδοτείται από ιστορικά περιορισμένη προσφορά λόγω short squeeze, έντονη ζήτηση από μικροεπενδυτές και αυστηρότερους ελέγχους εξαγωγών από την Κίνα, γεγονότα που εντείνουν τις ανησυχίες για την προσφορά και ενισχύουν την κίνηση του πολύτιμου μετάλλου.

