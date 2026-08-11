Πάνω από 87 δολάρια το Brent παρά τη μικρή «διόρθωση» μετά το ανοδικό σερί σε τέσσερις συνεδριάσεις

Οι τιμές του πετρελαίου Brent παραμένει σε υψηλά επίπεδα, παρά τη μικρή «διόρθωση» μετά το ανοδικό σερί τεσσάρων συνεχόμενων συνεδριάσεων, καθώς οι εξελίξεις γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν για συμφωνία εντείνουν την αβεβαιότητα στις αγορές.

Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία ημέρα το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης και στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη διεθνή διακίνηση πετρελαίου.

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Η τιμή του πετρελαίου Brent λοιπόν βρίσκεται σήμερα (11.08.2026) στα 87,54 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας μικρή μείωση 0,16% σε σχέση με τα χθεσινά επίπεδα.

Οι νέες απαιτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη περιπλέκουν τις διαπραγματεύσεις και περιορίζουν τις προσδοκίες για μια άμεση συμφωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε, μεταξύ άλλων, αποζημιώσεις για ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί από το Ιράν σε συγκρούσεις.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη επαναφέρει το αίτημα για αποζημιώσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό της σύγκρουσης, γεγονός που ενισχύει την αβεβαιότητα σχετικά με το εάν μπορεί να επιτευχθεί σύντομα μια συμφωνία.

Οι εξελίξεις αυτές κρατούν τις αγορές πετρελαίου σε επιφυλακή, καθώς μια παρατεταμένη διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να προκαλέσει νέες πιέσεις στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.