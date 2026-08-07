Πετρέλαιο: Άνοδος στο Brent όσο η συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ καθυστερεί

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά σήμερα (07.08.2026), ξεπερνώντας τα 83 δολάρια το βαρέλι, την ώρα που οι νέες εντάσεις και η καθυστέρηση επίτευξης συμφωνίας για τα Στενά του Ορμούζ δυσχεραίνουν την κατάσταση.

Μετά τις (μη) εξελίξεις για τα Στενά του Ορμούζ, ενισχύθηκε η ανησυχία των αγορών για την ομαλή λειτουργία ενός από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

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Ως εκ τούτου, η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 83,89 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση 1,74%.

Η άνοδος του Brent έρχεται μετά τις πληροφορίες ότι το Ιράν πραγματοποίησε πλήγματα εναντίον στόχων που χαρακτήρισε «εχθρικούς» στην περιοχή των Στενών, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η αβεβαιότητα γύρω από το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ομάν για το καθεστώς διέλευσης των εμπορικών πλοίων.

Το υπό εξέταση σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους για τη ναυσιπλοΐα, μεταξύ των οποίων την απαγόρευση διέλευσης αμερικανικών και ισραηλινών πλοίων, καθώς και την επιβολή οικονομικών επιβαρύνσεων σε χώρες που η Τεχεράνη χαρακτηρίζει εχθρικές. Παράλληλα, προβλέπονται πρόστιμα που μπορεί να φθάνουν το 20% της αξίας του φορτίου σε περίπτωση παραβίασης των όρων.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς η καθυστέρηση στην οριστικοποίηση της συμφωνίας διατηρεί την αβεβαιότητα για την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μέσω των οποίων διέρχεται σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Η εξέλιξη αυτή εξακολουθεί να στηρίζει τις τιμές του Brent, καθώς οι αγορές αποτιμούν τον αυξημένο γεωπολιτικό κίνδυνο.