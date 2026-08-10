Χρηματιστήριο: Οι τράπεζες σπρώχνουν προς τα κάτω στην Αθήνα – Διακυμάνσεις στην Ευρώπη

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης (10.08.2026) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Euronext Athens).

Ήπιες πτωτικές μεταβολές εμφανίζονται εκτός από το Euronext Athens και στους δείκτες των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, με τις τιμές των μετοχών να ακολουθούν διακυμάνσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Γενικός Δείκτης Τιμών σημειώνει πτώση κοντά στο 0,5%, με την αξία των συναλλαγών να μην ξεπερνά τα 25 εκατ. ευρώ.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlen, της Elvalhalcor και της ΔΕΗ.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές Coca Cola HBC, της Aktor και του ΟΛΠ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανοδικά κινούνται 31 μετοχές, 54 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Η εικόνα στην Ευρώπη

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται ήπια πτωτικά σήμερα, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη STOXX 600 να σημειώνει ωστόσο οριακή άνοδο κοντά στο 0,10%.

Τα χρηματιστήρια σε Λονδίνο (FTSE 100), Παρίσι (CAC 40) και Φρανκφούρτη (DAX) σημειώνουν συνεχείς διακυμάνσεις.