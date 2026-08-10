Συμβαίνει τώρα:
Αγορές

Χρηματιστήριο: Οι τράπεζες σπρώχνουν προς τα κάτω στην Αθήνα – Διακυμάνσεις στην Ευρώπη

Πτωτική εικόνα στη γηραιά Ήπειρο
Economic 2024 stock exchange market index showing stock chart down and in red negative territory
Φωτογραφία iStock
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης (10.08.2026) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Euronext Athens).

Ήπιες πτωτικές μεταβολές εμφανίζονται εκτός από το Euronext Athens και στους δείκτες των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, με τις τιμές των μετοχών να ακολουθούν διακυμάνσεις.

O Γενικός Δείκτης Τιμών σημειώνει πτώση κοντά στο 0,5%, με την αξία των συναλλαγών να μην ξεπερνά τα 25 εκατ. ευρώ.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlen, της Elvalhalcor και της ΔΕΗ.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές Coca Cola HBC, της Aktor και του ΟΛΠ.

Ανοδικά κινούνται 31 μετοχές, 54 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Η εικόνα στην Ευρώπη

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται ήπια πτωτικά σήμερα, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη STOXX 600 να σημειώνει ωστόσο οριακή άνοδο κοντά στο 0,10%.

Τα χρηματιστήρια σε Λονδίνο (FTSE 100), Παρίσι (CAC 40) και Φρανκφούρτη (DAX) σημειώνουν συνεχείς διακυμάνσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αγορές
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
163
123
122
103
99
Αγορές: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo