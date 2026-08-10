Wall Street: Απώλειες λόγω αναταράξεων στη Μέση Ανατολή

Με μικρές απώλειες ξεκίνησε η εβδομάδα για τη Wall Street, καθώς τα σενάρια περί νέου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών για τον πόλεμο στο Ιράν δεν δείχνουν να επιβεβαιώνονται μέχρι τώρα.

Οι επενδυτές στη Wall Street όχι μόνο δεν βλέπουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη να πλησιάζουν σε συνομιλίες για την ολοκλήρωση του πολέμου στο Ιράν, αλλά τη Δευτέρα (10.8.2026) άκουσαν τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θα διεκδικήσει αποζημιώσεις για τις απώλειες που έχουν υποστεί μέχρι τώρα οι ΗΠΑ.

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Το Ιράν έχει αναστείλει τις απευθείας συνομιλίες με τις ΗΠΑ, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο. Η Τεχεράνη θέτει ως προϋποθέσεις για την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, την άρση των κυρώσεων και την καταβολή αποζημιώσεων για τις πολεμικές ζημιές.

Μέσα σε αυτό το κλίμα αμφιβολίας, οι βασικοί δείκτες σημείωσαν μικρές απώλειες, με τον βιομηχανικό Dow Jones να καταγράφει απώλειες της τάξης του 0,11% στις 53.975 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 έκλεισε στο – 0,06% στις 7.753 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq ολοκλήρωσε την πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας στο -0,32% στις 26.605 μονάδες.

Στην αγορά των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ανήλθε στο 4,795%, ενώ η απόδοση του 30ετούς αυξήθηκε στο 5,25%.

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Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές αναμένουν τα νέα στοιχεία του πληθωρισμού που θα δημοσιευτούν την Τετάρτη και θεωρούνται κρίσιμης σημασίας για την κατεύθυνση που θα πάρει η Fed ως προς το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων.

Την Τετάρτη αναμένεται η δημοσιοποίηση του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI), ενώ μία ημέρα αργότερα θα ακολουθήσει ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI). Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο CPI θα αυξηθεί κατά 0,1% σε μηνιαία βάση τον Ιούλιο, έναντι πτώσης 0,4% τον Ιούνιο. Σύμφωνα με την ομάδα Market Intelligence της JPMorgan, μια μέτρηση του πληθωρισμού υψηλότερη των προβλέψεων θα μπορούσε να προκαλέσει εντονότερες πιέσεις.