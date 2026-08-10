Χρηματιστήρια: Απώλειες στην Αθήνα – Καθοδικά κινούνται οι ευρωαγορές

Με απώλειες ολοκληρώθηκε η σημερινή (10.8.2026) συνεδρίαση στο Euronext Athens, καθώς οι επενδυτές στο χρηματιστήριο της Αθήνας εμφανίστηκαν διστακτικοί στο «ποδαρικό» της εβδομάδας.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο -0,31% στις 2.606,95 μονάδες, ενώ συνολικά στο χρηματιστήριο της Αθήνας, 58 μετοχές κινήθηκαν καθοδικά, 47 ανοδικά και 19 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο τζίρος των συναλλαγών κυμάνθηκε στα χαμηλά επίπεδα των 193,9 εκατ. ευρώ,

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Ο τζίρος ανήλθε στα 194,17 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 26.226.732 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,26%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,58%.

Η Coca-Cola υποχώρησε κατά 4,3% και άσκησε ισχυρές πιέσεις. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Metlen (+2,73%), Alpha Bank (+1,06%), της Τιτάν (+0,58%) και της Jumbo (+0,46%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 5.124.243 και 3.927.719 μετοχές, αντίστοιχα ενώ τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Metlen με 23,43 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 23,41 εκατ. ευρώ.

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Υποτονικά και η Ευρώπη

Στην Ευρώπη σημειώνονται αυξομειώσεις και μικρές απώλειες στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια, καθώς αναζητούν κατεύθυνσή εν μέσω του ευμετάβλητου γεωπολιτικού σκηνικού που επικρατεί λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Στα ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει απώλειες της τάξης του 0,03% στις 660,05 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο -0,47% στις 10,856 μονάδες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο +0,11% στις 26,348 μονάδες, ο γαλλικός CAC βρίσκεται στο +0,03% στις 8,181 μονάδες. %. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει απώλειες της τάξης του 0,08% στις 53.674 μονάδες ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο +0,02% στις 20,180 μονάδες.