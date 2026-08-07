Wall Street: Επιστροφή στα κέρδη και νέο ρεκόρ για S&P 500

Η Wall Sreet συμπλήρωσε την Παρασκευή (7.8.2026) δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα κερδών, με την τρέχουσα να αποτελεί την καλύτερη εβδομάδα που έχουν δει οι επενδυτές από τον Απρίλιο.

Παράλληλα, οι επενδυτέςs στη Wall Street αξιολόγησαν την απροσδόκητη μείωση των θέσεων εργασίας τον Ιούλιο στις ΗΠΑ ως ένδειξη ότι η Fed δεν αναμένεται να προχωρήσει σύντομα σε νέα αύξηση των επιτοκίων.

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Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο +0,28% στις 54.036,93 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό στο +0,62% στις 7.757,64 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq έκλεισε την εβδομάδα με κέρδη της τάξης του 1,3% στις 26.690,62 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση, η Wall Street σημείωσε το δεύτερη διαδοχική κερδοφόρα εβδομάδα, ενώ πέτυχε την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοσή της από τον Απρίλιο με τον S&P 500 να κερδίζει άνω του 3%, τον Nasdaq να σημειώνει άλμα 5% και τον Dow Jones περίπου 3%.

Στην αγορά των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, το 10ετές υποχώρησε στο 4,641% και το 2ετές υποχώρησε σημαντικά στο στο 4,193%

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Νωρίτερα μέσα στη μέρα είχε ανακοινωθεί ότι τον Ιούλιο χάθηκαν 23.000 θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, ενώ οι αναλυτές προέβλεπαν ότι θα δημιουργηθούν 80.000 θέσεις εργασίας.

Τον Ιούνιο η αμερικανική οικονομία είχε προσθέσει 20.000 θέσεις εργασίας και τον Μάιο 63.000. Οι μετρήσεις για τους δύο αυτούς μήνες είναι αναθεωρημένες προς τα κάτω, καθώς αρχικά είχε υπολογιστεί ότι είχαν δημιουργηθεί 57.000 και 129.000 θέσεις αντίστοιχα.