Χρηματιστήρια: Κλείσιμο με κέρδη στην Αθήνα – Ανοδικά συνεχίζουν οι ευρωαγορές

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν και πάλι οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (7.8.2026) συνεδρίαση στο Euronext Athens, αν και οι επενδυτές στο χρηματιστήριο της Αθήνας δεν θέλησαν να ρισκάρουν.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο +0,25% στις 2.615,07 μονάδες, ενώ συνολικά στο χρηματιστήριο της Αθήνας, 65 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 42 καθοδικά και 15 παρέμειναν αμετάβλητες. Εβδομαδιαία, ο Γενικός Δείκτης Τίμων σημείωσε κέρδη της τάξης του 1,8%.

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Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 239 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 30 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (πακέτα). Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,28%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,21%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΤΕ (+2,01%), του ΟΛΠ (+1,72%), της Lamda Development (+1,59%), της Allwyn (+1,50%), της Eurobank (+1,44%) και της ΔΕΗ (+1,29%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της CrediaBank (-2,67%), της Τιτάν (-1,89%), της ΓEK ΤΕΡΝΑ (-1,72%), της Aktor (-1,47%) Optima Bank (-1,09%).

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Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 8.138.011 και 6.531.859 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 37,07 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 29,17 εκατ. ευρώ.

Οι ευρωαγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Θετικό πρόσημο καταγράφουν από το άνοιγμα της συνεδρίασης οι βασικοί ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες, με τους επενδυτές να αναμένουν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την έναρξη νέου γύρου διαπραγματεύσεων για την ολοκλήρωση του πολέμου.

Στα ευρωπαϊκά ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,52% στις 621,62 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο +0,47% στις 10,918 μονάδες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο +0,90% στις 26,378 μονάδες, ο γαλλικός CAC βρίσκεται στο +0,35% στις 8,731 μονάδες. %. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,16% στις 53.715 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο +0,21% στις 20,223 μονάδες.