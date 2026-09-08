Πάνω από 97 δολάρια το Brent, στα 74 ευρώ το φυσικό αέριο – Ανησυχεί τις αγορές το «φρένο» του Κατάρ στις αποστολές LNG στην Ευρώπη

Ανοδικά συνεχίζουν οι τιμές του πετρελαίου, όπως και του φυσικού αερίου, με τις ανησυχίες των επενδυτών για τον ενεργειακό εφοδιασμό μέσω του Περσικού Κόλπου να εντείνονται όσο αυξάνεται ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη.

Τα συμβόλαια του αργού πετρελαίου Brent διαπραγματεύονται πάνω από τα 97,5 δολάρια και πλησιάζουν τα 98 ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Τρίτης (8.9.2026), με τις τιμές να κυμαίνονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι εβδομάδων, αφότου το Ιράν δήλωσε ότι μια συμφωνία με το Ομάν για τη διαχείριση της ναυτιλίας μέσω των Στενών του Ορμούζ πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της.

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Ανοδικά κινείται και το αμερικανικού τύπου αργό WTI που διαπραγματεύεται πάνω από τα 93 δολάρια το βαρέλι, στα υψηλότερα επίπεδα τριών μηνών.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή καταδεικνύουν το προβάδισμα της Τεχεράνης στον έλεγχο των ενεργειακών ροών από τον Κόλπο αυξάνοντας τις αβεβαιότητες για τις αγορές που επηρεάστηκαν επίσης στο πώς θα μπορούσαν να αντιδράσουν οι ΗΠΑ μετά και την επίθεση σε ιρανικά δεξαμενόπλοια το Σαββατοκύριακο.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν σχεδόν 10% την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι νέες επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δημιούργησαν φόβους για περαιτέρω διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή.

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Και οι δύο πλευρές ενέτειναν τις επιθέσεις τους το Σαββατοκύριακο, στοχεύοντας πλοία και στρατιωτικά σκάφη γύρω από τον Πορθμό Ορμούζ. Οι εγκαταστάσεις της Saudi Aramco στη Τζιζάν κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα δέχτηκαν επίσης ξανά επίθεση χθες Δευτέρα (7.9.2026), αν και οι ζημιές ήταν περιορισμένες.

Πάντως, παρά τους αυξημένους κινδύνους, συνεχίζουν να διέρχονται φορτία πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο, με περίπου 7 εκατομμύρια βαρέλια αργού και ραφιναρισμένων προϊόντων να περνούν κάθε μέρα από τα Στενά του Ορμούζ.

Άλμα στα 74 ευρώ/MWh για το φυσικό αέριο

Την ίδια ώρα οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη αυξάνονται σταθερά φτάνοντας στα 74 ευρώ/MWh στις συναλλαγές της Τρίτης (8.9.2026). Κυμαίνονται στο υψηλότερο επίπεδό εδώ και περισσότερα από τρεισήμισι χρόνια, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει διαταραχή στις ροές LNG από τον Περσικό Κόλπο.

Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εντείνει τη δυσκολία επίτευξης μιας λύσης στην πολύμηνη πολεμική σύγκρουση απομακρύνοντας το ενδεχόμενο ταχείας αποκατάστασης της ομαλής ροής φορτίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν προειδοποίησε χθες, Δευτέρα (7.9.2026) ότι οι ενεργειακές υποδομές σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου, θα μπορούσαν να είναι ευάλωτες σε περαιτέρω επιθέσεις.

Το Κατάρ έχει αναστείλει σε μεγάλο βαθμό τις αποστολές LNG και έχει παρατείνει την ανωτέρα βία σε φορτία που προορίζονται για τις ευρωπαϊκές και ασιατικές αγορές μέχρι το φθινόπωρο, καθώς οι διακοπές στη ναυτιλία συνεχίζονται κατά μήκος της κρίσιμης πλωτής οδού.

Η μειωμένες εισροές έχουν επιβραδύνει τον ρυθμό ανεφοδιασμού των αποθηκών φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Oι εγκαταστάσεις αποθήκευσης της ΕΕ δείχνουν 66,9% πληρότητα, ποσοστό που κινείται κάτω από τον εποχιακό μέσο όρο. Έτσι, ο κίνδυνος είναι ορατός για την αγορά φυσικού αερίου καθώς πλησιάζει η περίοδος υψηλής ζήτησης για θέρμανση.