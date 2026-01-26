Πάνω από τον πήχη των 5.000 δολαρίων ο χρυσός εν μέσω παγκόσμιας αβεβαιότητας

Ο χρυσός ξεπέρασε χθες Κυριακή το όριο των 5.000 δολαρίων ανά ουγγιά για πρώτη φορά στην ιστορία και συνεχίζει την ξέφρενη κούρσα σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα εν μέσω παγκόσμιας αβεβαιότητας και κινδύνων για την οικονομική ανάπτυξη.

Καθώς ο χρυσός συνεχίζει να χαρακτηρίζεται αξία-καταφύγιο οι γεωπολιτικές, οι εμπορικές και οι νομισματικές αβεβαιότητες και οι κίνδυνοι που γεννά η πολιτική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, συντηρούν την άνοδο της τιμής.

Είναι ενδεικτικό ότι η πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, ανέφερε ότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι έχουν αυξηθεί αισθητά ασκώντας πιέσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη.

Σε αυτές τις συνθήκες οι επενδυτές στρέφονται σε ασφαλή καταφύγια, όπως τα πολύτιμα μέταλλα. Κάπως έτσι, η τιμή του χρυσού εκτοξεύθηκε πάνω από τα 5.000 δολάρια η ουγγιά ενώ σήμερα πλησιάζει τα 5.100. Σημειώνεται ότι πριν από δύο χρόνια, τον Ιανουάριο του 2024, η τιμή ήταν λίγο πάνω από τα 2.000 δολάρια.