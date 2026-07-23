Χρηματιστήρια: Απώλειες σε Αθήνα και ευρωαγορές λόγω της «εκτόξευσης» του πετρελαίου

Με αρνητικό πρόσημο ξεκίνησε η συνεδρίαση της Πέμπτης (23.7.2026) στο Euronext Athens, καθώς μετά από τρεις συνεχόμενες μέρες κερδών το χρηματιστήριο στην Αθήνα κινείται «στο κόκκινο» και οι επενδυτές εμφανίζονται διστακτικοί.

Λίγο μετά τις 11:45 ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens κινείται στις 2.471,34 μονάδες στο -1,41%, με τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να κάνουν τους επενδυτές ακόμα πιο διστακτικούς.

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Ενδεικτικό του κλίματος αναζωπύρωσης του πολέμου στο Ιράν, είναι η «εκτόξευση» του βαρελιού, που έχει μπει σε τροχιά 100 δολαρίων ανά βαρέλι και προκαλεί νέα «σύννεφα» στην παγκόσμια οικονομία.

Επισημαίνεται πως μετά τις προ εβδομάδων φήμες για νέα εκεχειρία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, τις τελευταίες 12 μέρες έχουν αρχίσει εκ νέου τα σφυροκοπήματα και από τις δύο πλευρές.

Η Ευρώπη αναμένει και την ΕΚΤ

Τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται σε αρνητικό έδαφος, με τους επενδυτές και εκεί να έχουν προβληματιστεί με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

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Ωστόσο, αναμένουν και τα όσα θα ειπωθούν στη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΚΤ (Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας). Εκτιμάται ότι η επικεφαλής της τράπεζας, Κριστιν Λαγκαρντ, δεν πρόκειται να ανακοινώσει κάποιο άμεσο μέτρο, αλλά εκτιμάται πως θα δώσει τον τόνο για τις μελλοντικές προθέσεις της ΕΚΤ εν μέσω πολέμου.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει απώλειες της τάξης του 0,56% στις 643,32 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο -0,17% στις 10,710 μονάδες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο –0,45% στις 25,042 μονάδες, ο γαλλικός CAC βρίσκεται στο -0,85% στις 8,336 μονάδες. %. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει απώλειες της τάξης του κατά 1,32% στις 52.094 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο -0,35% στις 19,501 μονάδες.