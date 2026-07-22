Χρηματιστήρια: Οριακή πτώση για τον Γενικό Δείκτη και διακυμάνσεις στην Ευρώπη

Ασθενείς πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (22.7.2026) συνεδρίασης του Euronext Athens, μετά τη χθεσινή ισχυρή άνοδο, ενώ με διακυμάνσεις κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές.

O Γενικός Δείκτης στο Euronext Athens, στις 11:30, διαμορφώνεται στις 2.497,47 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,12%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 25,97 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,21%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,03%. Ο τραπεζικός δείκτης υποχωρεί στις 2.839,29 μονάδες σημειώνοντας πτώση -0,29%. Οι μετοχές της Jumbo διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα 0,70 ευρώ ανά μετοχή.

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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με την προσοχή των επενδυτών στραμμένη στην κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή αλλά και στον κλάδο τεχνολογίας εν αναμονή της ανακοίνωσης οικονομικών αποτελεσμάτων από αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει οριακή πτώση 0,12% στις 642,78 μονάδες στις 11:30 ώρα Ελλάδας. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου σημειώνει άνοδο 0,22%. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται θετικά κατά +0,23% και ο γαλλικός CAC κατά 0,35%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο κερδίζει 0,23% ενώ ο ισπανικός IBEX 35 χάνει 0,20%.

Οι επενδυτές αναμένουν να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, μεταξύ άλλων, των εταιριών Alphabet και Tesla.

Οι μετοχές εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου αντιστάθηκαν στην τάση, σημειώνοντας άνοδο καθώς οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν εν μέσω περαιτέρω κλιμάκωσης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.