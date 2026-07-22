Wall Street: Μικρές απώλειες, με τα βλέμματα των επενδυτών στα αποτελέσματα της Big Tech

Μικρές απώλειες σημείωσαν στη συνεδρίαση της Τετάρτης (22.7.2026) οι βασικοί δείκτες στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές απέφυγαν τις μεγάλες τοποθετήσεις περιμένοντας τα αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου της Big Tech (των κορυφαίων τεχνολογικών ομίλων).

Με τους επενδυτές στη Wall Street να προετοιμάζονται για την έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της Big Tech, οι βασικοί δείκτες δεν κατάφεραν να κρατήσουν θετικό πρόσημο και σημείωσαν μικρές απώλειες.

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Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με οριακές απώλειες της τάξης του 0,01% στις 52.219 μονάδες και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq υποχώρησε κατά 0,57% στις 25.690 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος S&P 500 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο -0,13% στις 7.499 μονάδες. Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 4,663% και του 2ετούς στο 4,306%.

Ανησυχία στους επενδυτές αλλά και σε όλο τον πλανήτη προκαλεί η αναζωπύρωση του πολεμικού μετώπου στο Ιράν, καθώς Τεχεράνη και Ουάσιγκτον εξαπολύουν καθημερινά χτυπήματα και απειλές.

Την ίδια στιγμή, η Παγκόσμια Τράπεζα προειδοποιεί για ακόμα πιο δυσάρεστες εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία αν δεν ολοκληρωθεί άμεσα ο πόλεμος στο Ιράν. Ενδεικτικό είναι πως, ανάμεσα σε άλλα, βλέπει για το 2026 παγκόσμιο πληθωρισμό στο 4,5% και ρυθμό ανάπτυξης στο 1,3%, έναντι 2,9% του 2025.