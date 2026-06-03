Πετρέλαιο: Η μείωση των αποθεμάτων αργού στις ΗΠΑ δίνει νέα ώθηση στις τιμές

Ισχυρή άνοδο σημειώνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στις συναλλαγές της Τετάρτης (3.6.2026) σε συνέχεια στοιχείων της EIA που έδειξαν μείωση των αποθεμάτων αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ για έκτη συνεχόμενη εβδομαδιαία.

Τα αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 7,97 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα και πρόκειται για τη μεγαλύτερη πτώση από τον Φεβρουάριο, πολύ πάνω από τις προσδοκίες για μείωση 4 εκατομμυρίων βαρελιών.

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Οι ανακοινώσεις έδωσαν νέα ώθηση στις τιμές του πετρελαίου, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent να διευρύνουν κοντά στο 2,5% φτάνοντας πάνω από τα 98 δολάρια ανά βαρέλι.

Στο ίδιο μοτίβο, το WTI διαπραγματεύεται πάνω από τα 96 δολάρια το βαρέλι με άνοδο που πλησιάζει το 3%.

Εν τω μεταξύ, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν συμφώνησε να μην επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων και άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να συναντηθεί με τον Ανώτατο Ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εάν υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

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Παρά τα σχόλια, οι εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης παρέμειναν αυξημένες καθώς συνεχίζονταν οι διαπραγματεύσεις για μια προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία.

Αναλυτές σημειώνουν ότι η κατάσταση έχει περιπλακεί περαιτέρω από τις επεκτεινόμενες επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, με τον Τραμπ να επιβεβαιώνει ότι είχε προτρέψει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να αποκλιμακώσει την ένταση.

Πάντως, κατά τη διάρκεια της περασμένης νύχτας, οι αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις ενεπλάκησαν σε μια από τις πιο σοβαρές αντιπαραθέσεις από την έναρξη της εκεχειρίας, με το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν να βρίσκονται σε διασταυρούμενα πυρά.