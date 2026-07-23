Ισχυρές απώλειες στα χρηματιστήρια από την άνοδο του Brent – Στο -2,02% έκλεισε το ΧΑ

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (23.7.2026) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να υποχωρεί μετά από 3 ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικά κέρδη 2,43%.

Εν τω μεταξύ αναστάτωση επικράτησε στην αγορά λόγω των πληροφοριών ότι ο οίκος STOXX μεταθέτει την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές, αντί του φετινού Σεπτεμβρίου για τις 21 Ιουνίου του 2027. Τελικά, όπως διευκρινίστηκε η αναβάθμιση και οι εισροές από τα κεφάλαια που ακολουθούν τους δείκτες STOXX θα γίνει κανονικά τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.456,16 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,02%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.433,33 μονάδες (-2,93%). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 414,57 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 65.801.319 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 2,13%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,01%. Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 2,49% στις 2.784,9 μονάδες.

Στις ευρωπαϊκές μετοχές επικράτησε αρνητικό κλίμα καθώς αυξάνεται η ένταση στον Περσικό Κόλπο που οδηγεί σε ανοδική κίνηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Οι δείκτες στη Wall Street, σημειώνουν κι αυτοί με τη σειρά τους πτώση, καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν εν μέσω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ενώ οι επενδυτές αξιολόγησαν τα τριμηνιαία αποτελέσματα δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο. Ο Dow Jones στις στις 20.00 ώρα Ελλάδας, χάνει 515 μονάδες, ή 1%. Ο S&P 500 υποχωρεί κατά 1,24%, ενώ ο Nasdaq κατά 2,14%.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύονται από την άλλη στα ύψη αφότου η ομάδα των Χούθι της Υεμένης, ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, πυροδοτώντας ανησυχίες για επέκταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Το αργό Brent σημειώνει άνοδο 7% στα 100 δολάρια το βαρέλι αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βομβαρδίσει ιρανικές υποδομές.