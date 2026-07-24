Το Brent στην οροφή των 100 δολαρίων εν μέσω έντονης διαταραχής στα Στενά του Ορμούζ, στην Ερυθρά Θάλασσα και άλλες ναυτιλιακές οδούς

Οι τιμές του πετρελαίου διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, με το Brent να έχει σκαρφαλώσει από χθες Πέμπτη (23.7.2026), πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι καθώς η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή αύξησε τους φόβους για βαθύτερες παγκόσμιες διαταραχές εφοδιασμού.

Με τις ΗΠΑ να έχουν εξαπολύσει για 13η συνεχόμενη ημέρα επιθέσεις κατά του Ιράν, η αγορά πετρελαίου τιμολογεί αυξημένο κίνδυνο στα συμβόλαια προβλέποντας περαιτέρω διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό όσο μαίνεται η κρίση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

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Στις συναλλαγές της Παρασκευής (24.7.2026) το αργό πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται στα 101 δολάρια το βαρέλι και υψηλότερα οδεύοντας σε διψήφια εβδομαδιαία άνοδο.

Το αμερικανικού τύπου αργό WTI κινείται σταθεροποιητικά στα επίπεδα γύρω από τα 92 δολάρια έχοντας συσσωρεύσει εβδομαδιαία κέρδη που ξεπερνούν ήδη το 12%.

Με ΗΠΑ και Ιράν να αποκλείουν το ενδεχόμενο βραχυπρόθεσμων συνομιλιών η κατάσταση στην αγορά δεν φαίνεται να αλλάζει βραχυπρόθεσμα. Ο Πρόεδρος Τραμπ απείλησε με σοβαρές στρατιωτικές κυρώσεις το Ιράν και τους Χούθι για τυχόν περαιτέρω επιθέσεις σε πλοία της Ερυθράς Θάλασσας και δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μαζικής επίθεσης στο Ιράν.

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Τα σχόλιά του ακολούθησαν επιθέσεις από μαχητές Χούθι -που υποστηρίζονται από το Ιράν- σε δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα, μια βασική εναλλακτική διαδρομή εξαγωγής πετρελαίου για τη Σαουδική Αραβία, καθώς οι μάχες συνέχιζαν να διαταράσσουν την κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Αναλυτές σχολιάζουν ότι Ασιάτες αγοραστές έχουν αρχίσει να συζητούν την αναδρομολόγηση των σαουδαραβικών αποστολών αργού πετρελαίου μέσω της Διώρυγας του Σουέζ και γύρω από την Αφρική. Επιπλέον, η Κοινοπραξία Αγωγών της Κασπίας (Caspian Pipeline Consortium) ανέστειλε τις φορτώσεις αργού πετρελαίου στον τερματικό σταθμό της στη Μαύρη Θάλασσα μετά από επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια. Aυτό σηματοδοτεί διαταραχή για το 80% περίπου των εξαγωγών πετρελαίου του Καζακστάν.