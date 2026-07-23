Wall Street: Κατρακύλα στις μετοχές μετά το ράλι του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια

Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρέθηκε την Πέμπτη (23.07.2026) η Wall Street, καθώς η νέα εκτίναξη στις τιμές του πετρελαίου και η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή επιβάρυναν ακόμη περισσότερο το κλίμα που είχαν δημιουργήσει τα αποτελέσματα της Alphabet και της Tesla.

Η Wall Street είδε τους βασικούς δείκτες να υποχωρούν αισθητά, την ώρα που το πετρέλαιο ξεπέρασε εκ νέου το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, ενισχύοντας τους φόβους για ένα νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων και υψηλότερου κόστους για επιχειρήσεις και καταναλωτές.

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Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έχασε 520 μονάδες ή 1%, ενώ ο ευρύτερος S&P 500 υποχώρησε κατά 1,26%. Ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι απώλειες στον τεχνολογικό Nasdaq, ο οποίος κατέγραψε πτώση 2,15%.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκε η μετοχή της Alphabet, η οποία έχασε περίπου 6%, καθώς τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου επανέφεραν τις ανησυχίες για τις τεράστιες επενδύσεις που απαιτεί η ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Οι επενδυτές εμφανίστηκαν προβληματισμένοι για το κατά πόσο η αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών μπορεί να πιέσει τα περιθώρια κέρδους, ακόμη και για εταιρείες με πολύ ισχυρές ταμειακές ροές.

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Ακόμη βαρύτερες απώλειες, που έφθασαν το 14%, σημείωσε η μετοχή της Tesla μετά τη δημοσίευση των δικών της τριμηνιαίων αποτελεσμάτων, επιβαρύνοντας περαιτέρω τον Nasdaq.

Το κλίμα επιδεινώθηκε απότομα μετά την ανακοίνωση των Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε δύο δεξαμενόπλοια της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Η εξέλιξη αναζωπύρωσε τους φόβους για επέκταση των επιθέσεων σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας.

Νέα ώθηση στις τιμές του πετρελαίου έδωσαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή έναν ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στο Ιράν κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.

Αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι εξετάζει μια «μαζική επίθεση» εναντίον του Ιράν, η οποία, όπως ανέφερε, θα είναι μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενη, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει πότε θα λάβει την τελική του απόφαση.

Τα συμβόλαια του Brent ενισχύθηκαν κατά περίπου 6% και κινήθηκαν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε αντίστοιχη άνοδο, ξεπερνώντας τα 92 δολάρια.

Οι δύο διεθνείς δείκτες αναφοράς για το πετρέλαιο βρέθηκαν στα υψηλότερα επίπεδά τους από την περίοδο πριν από τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν που είχε οδηγήσει τον προηγούμενο μήνα στον τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων.