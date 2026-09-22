Πετρέλαιο και φυσικό αέριο ανακάμπτουν μετά την πτώση – Σε αναμονή η αγορά για το αποτέλεσμα των επαφών στη Νέα Υόρκη

Σε ανοδική τροχιά επέστρεψε το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο μετά από πτώση τεσσάρων διαδοχικών συνεδριάσεων, εν μέσω της άμβλυνσης των ανησυχιών για τον εφοδιασμό στη Μέση Ανατολή και των εντεινόμενων διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent ενισχύεται πάνω από τα 101 δολάρια ανά βαρέλι στη συνεδρίαση της Τρίτης (22.9.2026), μετά από υποχώρηση κάτω από τα 100 δολάρια μια μέρα νωρίτερα στον απόηχο των προσδοκιών για κάποιου είδους συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

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Στο ίδιο μοτίβο και το αμερικανικού τύπου αργό WTI ενισχύεται πάνω από τα 93 δολάρια το βαρέλι, με περιορισμένη άνοδο πάντως που δεν ξεπερνά το 1%, όπως και το Brent.

Ας σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αργότερα σήμερα και ενδέχεται να συναντηθεί στο περιθώριο της συνόδου με τον Ιρανό Πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν. Ο Τραμπ αναμένεται επίσης να έχει συνομιλίες με επικεφαλής άλλων χωρών του Κόλπου και με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ εντός της εβδομάδας.

Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ πρότεινε τη δημιουργία ταμείου ύψους 5 δισ. δολαρίων για τη στήριξη της ανοικοδόμησης υποδομών στη Μέση Ανατολή που υπέστησαν ζημιές λόγω του πολέμου.

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Στο μεταξύ, στοιχεία αναφέρουν ότι η Σαουδική Αραβία διακίνησε αργό πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ με ρυθμό 2,9 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι ημερών. Δορυφορικές εικόνες κατέδειξαν επίσης την παρουσία υπερδεξαμενόπλοιων συνολικής χωρητικότητας 14 εκατομμυρίων βαρελιών στους τερματικούς σταθμούς εξαγωγής της Σαουδικής Αραβίας στον Κόλπο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αριθμός που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο συγκέντρωσης δεξαμενόπλοιων που έχει καταγραφεί τουλάχιστον από τον Ιούνιο.

Πάνω από τα 74 ευρώ το φυσικό αέριο

Ανοδικά κινείται και το φυσικό αέριο. Οι τιμές των ευρωπαϊκών συμβολαίων ενισχύθηκαν προς τα 74 ευρώ ανά μεγαβατώρα και υψηλότερα, μετά από υποχώρηση σχεδόν 8% -στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο εβδομάδων- κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, λόγω των προσδοκιών που καλλιεργούν οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Θετικά λειτούργησαν για την αποκλιμάκωση των τιμών και τα στοιχεία που δείχνουν βελτίωση της ροής των πλοίων μεταφοράς. Οι επενδυτές τώρα τελούν εν αναμονή εξελίξεων σχετικά με τις πιθανές συνομιλίες μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ και του Ιρανού Προέδρου Πεζεσκιάν εντός της εβδομάδας, καθώς οποιαδήποτε πρόοδος προς την επίλυση της σύγκρουσης θα μπορούσε να περιορίσει τους φόβους για παρατεταμένες διαταραχές στη ροή ενεργειακών προϊόντων μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, οι αναφορές για αυξανόμενο αριθμό δεξαμενόπλοιων LNG και αργού πετρελαίου που επιλέγουν εναλλακτικά δρομολόγια για την έξοδο από τον Κόλπο έχουν επίσης συμβάλει στην άμβλυνση των ανησυχιών σχετικά με τον εφοδιασμό.

Εντωμεταξύ, οι χαμηλότερες από τις αναμενόμενες ποσότητες που ζητήθηκαν στις πρόσφατες δημοπρασίες της Γερμανίας για την αποθήκευση φυσικού αερίου άσκησαν επίσης πτωτικές πιέσεις στις τιμές, αν και τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων της χώρας εξακολουθούν να αναδεικνύουν τους υποβόσκοντες κινδύνους εφοδιασμού ενόψει της χειμερινής περιόδου θέρμανσης.