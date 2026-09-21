Χρηματιστήρια: Κλείσιμο με κέρδη στην Αθήνα – Ανοδικά οι ευρωαγορές

Μικρά κέρδη σημειώθηκαν στο Euronext Athens τη Δευτέρα (21.9.2026) στην πρώτη συνεδρίαση όπου το χρηματιστήριο της Αθήνας κατατάσσεται στην αναπτυγμένη αγορά.

Οι επενδυτές στο Euronext Αthens είδαν τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου να σημειώνουν πτώση, λίγες μέρες αφού το Brent είχε «αγγίξει» τα 110 δολάρια ανά βαρέλι ενώ πλέον «φλερτάρει» με τιμή που βρίσκεται κοντά στα 100 δολάρια ανά βαρέλι, δίνοντας έτσι «σήμα» στους επενδυτές που δραστηριοποιούνται στο χρηματιστήριο της Αθήνας.

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Ο Γενικός Δείκτης Τιμών σημείωσε άνοδο 0,55% στις 2.676,02 μονάδες, ενώ ο FTSE/ΧΑ Large Cap ενισχύθηκε κατά 0,49% και διαμορφώθηκε στις 6.867,26 μονάδες. με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 330 εκατ. ευρώ

Στις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, την ισχυρότερη άνοδο κατέγραψε η Viohalco, με κέρδη 6,23% και κλείσιμο στα 16,04 ευρώ, ενώ ακολούθησαν η ElvalHalcor με 4,34% στα 3,73 ευρώ, η Metlen με 4,16% στα 47,56 ευρώ, η Cenergy Holdings με 3,95% στα 23,18 ευρώ και η Aegean Airlines με 3,17% στα 11,39 ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών συγκέντρωσε η Eurobank, με 44,99 εκατ. ευρώ, ακολουθούμενη από την Πειραιώς με 37,57 εκατ. ευρώ και την Εθνική Τράπεζα με 35,71 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 74 μετοχές, 28 πτωτικά και 36 παρέμειναν σταθερές.

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Ώθηση από τα καύσιμα στην Ευρώπη

Οι μειώσεις στις τιμές των καυσίμων και ιδιαίτερα του Brent, που το απόγευμα της Δευτέρας κυμαινόταν λίγο πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, οδηγούν σε σημαντικά κέρδη τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, που δεν αποθαρρύνθηκαν από τις απειλές Τραμπ περί εξαφάνισης του Ιράν.

Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει κέρδη κατά 1,12% στις 635,41 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο +0,78% στις 10,741 μονάδες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο +1,28% στις 25,593 μονάδες, ο γαλλικός CAC σημειώνει κέρδη κατά +1,07% στις 8,151 μονάδες, ο FTSE MIB στο Μιλάνο συνεχίζει στο +1,67% στις 52.389 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο +1,24% στις 19,756 μονάδες.