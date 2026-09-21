Πετρέλαιο: Το Brent κάτω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι – Οι τρεις καταλύτες που αλλάζουν την κατάσταση στην αγορά

Κάτω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι επέστρεψε η τιμή του πετρελαίου Brent, με την αγορά να παρακολουθεί πλέον στενά τις εξελίξεις που μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές.

Οι τιμές του πετρελαίου μειώνονται σταδιακά από την προηγούμενη εβδομάδα, όπου το Brent κόντεψε να ξεπεράσει τα 110 δολάρια ανά βαρέλι, λόγω των προσπαθειών της Σαουδικής Αραβίας να διατηρήσει τις εξαγωγές πετρελαίου παρά τις πρόσφατες που δέχθηκε, αλλά και λόγω των συνομιλίων των G7 και τις συναντήσεις που θα έχει αυτή την εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ με ηγέτες των χωρών του Περσικού Κόλπου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Brent υποχώρησε νωρίτερα έως τα 99,39 δολάρια ανά βαρέλι σημειώνοντας ημερήσια πτώση κατά 4,54% ενώ το αμερικανικό WTI υποχώρησε στα 95,66 δολάρια. Η πτώση αποδόθηκε στις ενδείξεις για τις εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και στις προσδοκίες για διπλωματική πρόοδο στις επαφές γύρω από τον πόλεμο του Ιράν.

Στο επίκεντρο η Σαουδική Αραβία

Η εικόνα των σαουδαραβικών εξαγωγών αποτελεί πλέον έναν από τους βασικούς παράγοντες για την αγορά και μετά την επίθεση των Χούθι που προκάλεσε προβλήματα στις μεταφορές αργού μέσω του αγωγού East-West προς την Ερυθρά Θάλασσα, η Saudi Aramco αυξάνει τις φορτώσεις από τερματικούς σταθμούς στον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με στοιχεία της TankerTrackers.com που επικαλείται το Reuters, η Aramco φόρτωσε την Κυριακή περίπου 14 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου σε επτά πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια (VLCC) από λιμάνια στον Κόλπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, οι σαουδαραβικές ροές μέσω του Στενού του Ορμούζ έχουν αυξηθεί σημαντικά και όπως αναφέρουν αναλυτές της JPMorgan, οι ροές έφτασαν κατά μέσο όρο τα 2,9 εκατ. βαρέλια την ημέρα τις τελευταίες έξι ημέρες, από μόλις 700.000 βαρέλια την ημέρα τον Αύγουστο.

Στο τραπέζι των G7 τα στρατηγικά αποθέματα

Την ίδια στιγμή, οι επόμενες κινήσεις του G7 αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για την αγορά πετρελαίου, με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, να ανακοινώνει ότι οι χώρες του G7 θα πραγματοποιήσουν τις επόμενες εβδομάδες συνάντηση αφιερωμένη στην ενεργειακή κρίση, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και την εξασφάλιση των προμηθειών.

Όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα του Bloomberg, η συζήτηση αναμένεται να κινηθεί γύρω από τη δυνατότητα απελευθέρωσης στρατηγικών αποθεμάτων ενέργειας, καθώς και η άρση περιορισμών, όπως είχε γίνει πριν από μερικούς μήνες.

Πρόκειται για ενδεχόμενο που παρακολουθούν στενά οι αγορές, καθώς μια συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων θα μπορούσε να αυξήσει την προσφορά αργού σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν περιορίσει τις διαθέσιμες ποσότητες.

Την ίδια ώρα, τα αμερικανικά στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου έχουν ήδη υποχωρήσει σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο. Σύμφωνα με στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Ενέργειας, τα αποθέματα του διαμορφώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στα 284,6 εκατ. βαρέλια, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 1982.

Οι επαφές Τραμπ

Ο τρίτος παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τις τιμές είναι η διπλωματική κινητικότητα στη Νέα Υόρκη, όπου πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με ηγέτες ή υπουργούς Εξωτερικών των έξι χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ομάν) με βασικό θέμα τον πόλεμο του Ιράν και τη στρατηγική για την επόμενη ημέρα.

Σύμφωνα με το Reuters, οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στον σχεδιασμό των ΗΠΑ για τη μεταπολεμική περίοδο, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να έχει δηλώσει ότι ελπίζει πως ο πόλεμος με το Ιράν βρίσκεται προς το τέλος του, ενώ έχει πει ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία.

Για την αγορά πετρελαίου, οποιαδήποτε ένδειξη προόδου προς μια συμφωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με αναλυτές που επικαλούνται οι ίδιες πληροφορίες. Μια αποκλιμάκωση θα μπορούσε να περιορίσει το γεωπολιτικό ασφάλιστρο που έχει ενσωματωθεί στις τιμές του αργού και να μειώσει τους φόβους για περαιτέρω διαταραχές στις εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή οι επιθέσεις των Χούθι και τα προβλήματα στις ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας υπενθυμίζουν ότι οι κίνδυνοι για την προσφορά παραμένουν υψηλοί.